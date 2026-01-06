林宜瑾大打台獨假球！邱毅：絕對和這人有關

▲民進黨立委林宜瑾5日被爆已默默地撤回《兩岸條例》修正草案，引發政壇熱議。（圖／翻攝自林宜瑾臉書）

[NOWnews今日新聞] 民進黨立委林宜瑾提修《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，將名稱改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，並刪除原條文「國家統一前」、「地區」等詞彙，挨批將推「兩國論」入法；不過，昨（5）日卻被爆出，她已匆忙撤案，引發政壇熱議。對此，前立委邱毅今（6）日表示，林宜瑾提案的動作絕對與賴清德有關，不過台獨硬了不到兩天就軟了，「看來賴清德的民調又要掉了」。

對於林宜瑾的舉動，國民黨前發言人鄧凱勛開嗆，提案又撤案，民進黨自導自演憲政方唐鏡，這次國民黨選擇把門打開，表明「不再阻擋」要民進黨自己面對後果時，民進黨卻立刻怯戰、縮手，抗中保台被人看破手腳。

而邱毅今日也在臉書發文表示，重點在林宜瑾的角色，她是賴清德嫡系子弟兵，賴清德參加競選活動時，常由她擔任主持人，「林宜瑾提案被認定是賴清德授意，所以才會有20多名立委捧場。稍早賴清德在台獨主持人專訪時，也狂言解放軍實力不夠，不敢武統。」

邱毅指出，林宜瑾匆匆撤案的可能有三，第一是馬杜羅被美軍綁架，賴清德怕了，這一修法就是法理台獨，就逼得大陸非動手不可，而台軍根本不是對手。

邱毅續指，第二是美國出手阻止。川普不想賴清德成為麻煩製造者，製造出台海衝突，一個高市早苗已令他心煩，賴清德此舉更是玩火了。

邱毅最後指出，第三是民進黨內部反對聲浪大，兩岸軍力差距懸殊，一旦引發台灣戰爭，後果不堪收拾。

邱毅表示，解放軍圍島軍演後，政壇傳出賴清德想要修法報復，「總之，林宜瑾的動作絕對與賴清德有關，不過台獨硬了不到兩天就軟了，林宜瑾向立法院議事處偷偷撤案，弄的畫虎不成反類犬，淪為大笑柄，看來賴清德的民調又要掉了。」

