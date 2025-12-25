林宜瑾批民眾黨蹭「青年基本法」 黃國昌又嗆公開辯論：要騙到什麼時候？

黃國昌出席「搶救少子國安危機TFA 助台灣一臂之力！」記者會。李政龍攝



民眾黨指控民進黨拖延「青年基本法」，綠委林宜瑾出面反駁，強調說她不僅有收下陳情書，而且民眾黨在陳情書的便條紙上短短16個字就有錯4個字，甚至連她的名字都寫錯，並痛批民眾黨是在蹭法案的聲量。民眾黨主席黃國昌今（12/25）回應，林宜瑾想要模糊問題的焦點，門都沒有，拖了4個月召集協商，民進黨、林宜瑾要騙到什麼時候？

黃國昌表示，陳情書的內容民眾黨青年部會直接回應，但是，請林宜瑾不要迴避問題，她當召委的「青年基本法」什麼時候送出委員會的？8月初，什麼時候召集協商的？12月18號，拖了4個多月，這是客觀的事實，她多次在立法院呼籲林宜瑾趕快召集協商，因為他們看不懂，民進黨非常會做大內宣，開記者會說《青年基本法》多重要，結果審畢的時候，林宜瑾為什麼不召集協商？

黃國昌說，後來林宜瑾為什麼召集協商，是因為民眾黨等不下去了，拜託立法院長韓國瑜召集協商，民進黨還跑出來抗議說應該由他們召集協商，自己該做的事情不做，一個人把整個法案卡住，韓國瑜在協商會議上面做成結論，請林宜瑾趕快召集協商，林到12月的時候才協商，這個都全部都是客觀的事實，現在林宜瑾想要模糊問題的焦點，門都沒有，歡迎林宜瑾站出來公開辯論，自己剛剛所講的，全部都是客觀的事實，立法院公報全部都有記載。

黃再批，「這種客觀的事實都要騙喔？還要繼續騙喔？騙你們台南的選民還不夠，連全台灣的年輕人都要騙？民進黨你要騙到什麼時候？林宜瑾你要騙到什麼時候？」

他說，要幫年輕人發聲，民眾黨跟民進黨做的事情完全不一樣，不是在那邊打嘴砲、搞大內宣，現在為了要掩飾自己的怠惰，什麼謊都撒得出來，歡迎民進黨站出來說清楚講明白，最好是總統賴清德站出來，公開辯論都可以，想要用綠媒優勢洗地、抹黑在野黨？他送賴清德四個字，門都沒有！

