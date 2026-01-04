林宜瑾提修兩岸條例刪「國家統一前」 鄭麗文質疑賴清德授意「玩兩手」？

國民黨主席鄭麗文。 圖：張良一 / 攝（資料照）

針對民進黨立委林宜瑾領銜20位綠委提案修正《兩岸人民關係條例》，改為《台灣與中華人民共和國人民關係條例》，並主張刪除「國家統一前」、「地區」等用語。國民黨主席鄭麗文今（4日）痛批，賴清德總統剛向國際昭告不會宣布台獨，子弟兵就提出藐視中華民國憲法、直接挑戰法理台獨的法案，賴清德的態度是什麼？是林宜瑾想挽回瀕臨死亡的政治生命，還是賴私下授意玩兩手？「我們就等著看吧」。

鄭麗文上午出席國民黨客家工作會議，會前接受媒體聯訪，媒體提問，怎麼看綠委提案修正《兩岸人民關係條例》，鄭麗文批，可悲台獨已淪為台灣政客的政治遮羞布，一向以來民進黨政治人物只要出現個人政治生涯的重大危機、貪腐無能時，就會搬出台獨這帖救命湯，這次提案的林宜瑾是已向檢調認罪，承認詐領助理費，是個十足的貪污犯。

鄭麗文稱，民進黨在賴清德常年執政的台南，不管是市府團隊、現任台南立委、嫡系子弟兵，一而再再而三出現嚴重貪腐問題，賴不聞不問不處理，就在賴清德剛剛向國際社會昭告說不會宣布台獨時，自己的子弟兵在立法院提出來一個藐視中華民國憲法、直接挑戰法理台獨的法案，「我倒要看看，賴清德總統你會怎麼處理呢？」

鄭麗文強調，如果賴清德向國際社會所宣示的不會宣布台獨是真的，那就趕快下架台獨黨綱啊？結果不敢回答她，如今子弟兵要在立法院提出這樣的法案，是不是又像過去一樣，因為林宜瑾不是第一個，另位民進黨蔡易餘等人，都想挑戰中華民國憲法，想要遂行兩國論或法理台獨，最後連程序委員會都不敢送，就自己撤案了。

鄭麗文質疑，很想知道賴總統的態度是什麼？是林宜瑾想要挽回自己瀕臨死亡的政治生命，還是賴私下授意玩兩手？就等著看吧。

