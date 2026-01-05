林宜瑾提修兩岸條例撤案了 楊智伃：賴清德看到馬杜洛有壓力？

民進黨立委林宜瑾日前提出《兩岸人民關係條例》修正草案，擬將法案更名並刪除「國家統一前」字眼，但國民黨立委羅智強、洪孟楷都指出，相關修法已經撤案。國民黨前發言人楊智伃直呼，是林宜瑾怕了？還是賴清德看見馬杜洛感到壓力了？這次撤案就像一巴掌下去，賴清德的臉，真的腫得不輕。

國民黨前發言人楊智伃。（圖取自楊智伃臉書）

羅智強今天在臉書發文表示，「號外：賴清德子弟兵林宜瑾的《兩國條例》撤案了！」洪孟楷也說，「據可靠消息指出，民進黨委員今日已去撤案，望周知！」

廣告 廣告

民進黨立委林宜瑾。（圖／中天新聞）

楊智伃質疑，「怎麼回事？是林宜瑾怕了？龜縮了？又或者，是賴清德看見馬杜洛，感到壓力了？」身為賴清德的子弟兵，林宜瑾提出《兩國條例》，從頭到尾不過就是照抄賴清德一貫的政治語言，包裝成一部激進台獨法案。目的就是要再一次操作「抗中保台」，刻意製造兩岸風險，逼在野黨反對，然後順手扣上紅帽子，換取2026年選舉紅利。

總統賴清德。（圖／中天新聞）

楊智伃說，可惜這一次，藍營根本懶得當煞車皮，沒有人要理會這種千篇一律、打假球式的台獨法案。結果，原本高舉價值大旗、義憤填膺、壯士斷腕的姿態，現在怎麼突然之間就撤案了？「請問是在怕什麼？」是終於發現賴清德這套言論早就嚴重背離民意？還是府院高層突然警覺，繼續這樣玩下去，賴清德會不會成為下一個馬杜洛？背離民意的法案、刻意挑起兩岸的風險、製造區域的危機，終究會被民意與民主狠狠打臉，「這次撤案就像一巴掌send tree pay下去，賴清德的臉，真的腫得不輕。」

延伸閱讀

陸學美斬首賴清德？蕭旭岑認為不可能：習近平對台有感情

賴清德為1.25兆軍購下鄉宣講？ 王鴻薇酸：記得要做好功課

陳水扁怒揭節目遭封殺 王鴻薇籲有所警惕：賴清德容不下他