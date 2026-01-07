林宜瑾提修兩岸條例「惹賴清德不滿」？謝龍介斷言：她下一任恐無法選了

民進黨立委林宜瑾日前提出《台灣地區與大陸地區人民關係條例》修正草案，主張將條例名稱修改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，並刪除原條文中的「國家統一前」等字眼，相關動向曝光後，引發外界關注。隨後卻傳出林宜瑾5日一早已悄悄撤回提案，林宜瑾出面否認，強調「沒有成案，何來撤案」。對此，謝龍介今（7）日接受《風傳媒》節目《下班瀚你聊》專訪時指出，以總統賴清德的潔癖個性，林宜瑾恐怕下一任沒辦法選了。

對於主持人雪寶提問，之前林宜瑾提案修正兩岸人民關係條例，要更名為「台灣與中華人民共和國關係條例」，但消息曝光之後就踩了剎車，這個案子對民進黨的選情、還有賴總統是加分還是扣分？謝龍介直言，沒有加分、也沒有扣分，但是在「拉低賽」，但別把這個事情推到賴總統身上說賴總統要她提的。

謝龍介提到，民進黨連署的二十幾個立委，哪一個能幫賴總統的台獨理論背書？不需要嘛，他們講得過賴清德嗎？意識形態強得過賴清德嗎？賴清德都已經講了「不會再講台灣獨立」，現在就是回到中華民國，只是他還沒有完全落實。

謝龍介提到，賴清德如果更落實，可以團結更多人，林宜瑾等人此舉等於是在扯賴清德後腿，坦白講打臉，所以沒有必要，早就該撤了。

謝龍介提到，林宜瑾（見圖）等人行徑等於是在扯賴清德後腿。

謝龍介指出，回頭看過去這半年，賴清德回到台南所有的行程，林宜瑾有曾經站在賴清德旁邊過嗎？都沒有，「我可以斷定林宜瑾恐怕下一任沒辦法選了，以賴總統的潔癖個性，他不會讓林宜瑾選。」謝龍介提到，此前台南市議員陸美祈也是賴清德的子弟兵，也是卡到助理費，之後把錢還了就是認罪，最後就是退選。

