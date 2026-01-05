林宜瑾提修兩岸條例 滿志剛籲千萬別擋：讓民進黨自己執政、自己負責

滿志剛表示，今年又是選舉年，民進黨故技重施想犧牲國家安全騙選票，那國民黨這次也應該一樣，不必阻擋！（圖／黃鵬杰攝）

民進黨立委林宜瑾提修《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，將名稱改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，並刪除原條文「國家統一前」、「地區」等字眼，遭質疑可能創造兩國論。對此，台北市松山信義區議員擬參選人滿志剛今（5）日表示，呼籲國民黨，不用擋！千萬不要當民進黨的煞車皮，就讓民進黨自己執政、自己負責！2020年民進黨立委蔡易餘也提過一模一樣的提案，最後在黨內壓力跟美國關注下，蔡易餘自己當縮頭烏龜，還留下千古笑話：「柯總召當黑暗騎士，我當小丑又何妨？」

廣告 廣告

滿志剛指出，民進黨缺電、詐騙、居住正義沒半撇，又開始連署要把「兩岸人民關係條例」改成「台灣與中華人民共和國關係條例」，又要刪除原條文中「國家統一前」的字眼，把用爛的台獨神主牌又拿出來拜，就知道選舉又要到了！

滿志剛表示，呼籲國民黨，不用擋！千萬不要當民進黨的煞車皮，就讓民進黨自己執政、自己負責！

滿志剛提到，民進黨現在最希望發生的劇本，就是國民黨出來大鬧立法院、杯葛法案。這樣他們就可以順理成章地大喊「國民黨媚中賣台」、「藍營阻擋台灣國家正常化」，然後繼續收割選票，實際上根本不用承擔修法通過後的國安風險。

滿志剛說，但還記得2020年5月，當時民進黨立委蔡易餘也提過一模一樣的提案。那一次，國民黨看破手腳，不只不阻擋，還大喊「讓他過」、「幫忙付二讀費」。結果呢？民進黨自己嚇死了！最後在黨內壓力跟美國關注下，蔡易餘自己當縮頭烏龜，還留下千古笑話：「柯總召當黑暗騎士，我當小丑又何妨？」

滿志剛表示，今年又是選舉年，民進黨故技重施想犧牲國家安全騙選票，那國民黨這次也應該一樣，不必阻擋！讓全體國人看清楚，這輛失速列車是會真的撞上去？還是駕駛員會再次承認自己是在「打假球」，再次承認自己只是個只想騙票、正事不幹的「政治小丑」！

原始連結

看更多 CTWANT 文章

寒流來還穿短袖！醫示警：6類人是在玩命

好市多宣布調漲會員年費 4月起統一漲至1500元

不是性愛畫面最噁！律師被腥夫「這照片」毀三觀：已把對方放進生活裡