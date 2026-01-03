林宜瑾提修兩岸條例！王鴻薇諷：千萬別撤案 別拿在野黨當煞車皮

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

民進黨立委林宜瑾今（3）日表示，已完成「兩岸人民關係條例」修法連署，將法案名稱改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，刪除原條文中「國家統一前」以及透過「地區」相稱兩國領土之用語。國民黨立委王鴻薇今說，鼓勵林宜瑾要提好提滿千萬別撤案，也請同派系的總統賴清德表態是否同意，「如果當家鬧事變成台灣有事，那麼應該所有的責任，都要由執政黨跟賴清德總統來負責，不要再拿在野黨當你們的煞車皮！」

廣告 廣告

王鴻薇。（圖／資料照）

王鴻薇說，林宜瑾提案修正兩岸人民關係條例，而且也提案要修正憲法裡面的增修條文，把「國家統一」的字眼拿掉，她在這邊要鼓勵林宜瑾委員，一定要提好提滿，千萬不要像她的同事蔡易餘一樣，在之前幾年也是一樣要提案修憲，最後就撤案，還說要為了國家的一個發展著想，所以林宜瑾應該要有勇氣 要繼續的提好提滿。

王鴻薇說，而且按照這樣的搞一邊一國、兩國論的立法意旨，其實根本不用這麼麻煩的，還要去修兩岸人民關係條例，應該廢止兩岸人民關係條例，而且提案廢止陸委會。

王鴻薇表示，既然民進黨的委員想要當家鬧事，那就不要想讓立法院的在野黨，當她們的煞車皮，當然非常重要的，也要請同黨籍而且同一派系的賴清德總統，針對林宜瑾委員的提案修法來做表態，賴清德是不是也同意林宜瑾的提案呢？如果當家鬧事變成台灣有事，那麼應該所有的責任，都要由執政黨跟賴清德總統來負責，不要再拿在野黨當她們的煞車皮。



更多FTNN新聞網報導

兩年條款會執行！柯文哲：但執行速度、方法也要考慮銜接與會期

柯文哲談總預算僵局：政黨吵鬧要表演大家都曉得 但還是得把人民放第一位

南韓尹錫悅挑釁北韓搞戒嚴調查出爐 王鴻薇：「韓版」抗中保台細思極恐

