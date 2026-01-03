林宜瑾提修兩岸條例 謝寒冰諷：拜託堅持到底

民進黨立委林宜瑾近日提出《兩岸人民關係條例》修正草案，擬將法案更名並刪除「國家統一前」字眼，目前已獲逾二十位綠委連署。對此，資深媒體人謝寒冰表示，「2020年蔡易餘才提過，結果淪為笑柄！這次拜託別慫，一定要堅持到底啊！」

資深媒體人謝寒冰。（圖／中天新聞）

林宜瑾主張將現行法規名稱修改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，同時刪除條文中「國家統一前」等敘述。林宜瑾今日強調，台灣與中國互不隸屬的概念是國際級基本常識，而非單純口號。

國民黨立委王鴻薇對此表示，希望林宜瑾能堅持提案，不要像過去民進黨立委蔡易餘一樣撤案，並建議可直接提案廢止兩岸條例與陸委會。蔡易餘曾於2025年提案刪除「國家統一」字眼，但立法院長游錫堃於同年5月15日宣布其自行撤案。

民進黨立委林宜瑾。（圖／林宜瑾臉書）

針對修法提案，陸委會回應指出，《兩岸條例》乃基於憲法增修條文授權制定，是規範兩岸往來的重要法制基礎。陸委會強調，由於該法案具高度政治敏感性，相關修正皆須取得社會多數共識。

媒體人謝寒冰今日在臉書發文評論，指出蔡易餘當年的提案因被視為危險而擱置，五年過去反成笑柄。謝寒冰在貼文中直言，「2020年蔡易餘才提過，結果淪為笑柄！這次拜託別慫，一定要堅持到底啊！」

