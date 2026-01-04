林宜瑾提修兩岸條例！趙少康怒了：這不是「挑釁」什麼才是？

趙少康認為賴清德一方面說不會挑釁大陸，一方面任由子弟兵提出大陸最在意的「兩國論」，這不是「挑釁」什麼才是？（圖：趙少康辦公室提供）

民進黨立委林宜瑾日前提出《台灣地區與大陸地區人民關係條例》修正草案，主張將法案名稱改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，並刪除條文中「國家統一前」及以「地區」指稱雙方的相關用語，提案已獲超過20名綠委連署。相關內容曝光後，引發在野陣營強烈反彈，媒體人趙少康今天（4日）發聲，林宜瑾的刻意「引戰法案」，不應該由藍白立委當煞車皮阻擋，而應該由賴清德總統自己親自譴責林宜瑾並且要求立即撤案。

趙少康透過臉書發文直言，該修法是刻意的「引戰法案」，質疑總統賴清德一方面對外宣示不挑釁中國大陸，一方面又任由子弟兵委員提出大陸最在意的「兩國論」，這不是「挑釁」什麼是「挑釁」？這不是「引戰」什麼是「引戰」？他指出，民進黨一邊編列史上最高國防預算，一邊又推動可能升高衝突的修法，令人質疑政治動機。

另外他也直言，依照賴清德「不要浪費時間，好好辦正事」的邏輯，民進黨在立法院席次不過半，如果藍白立委要阻擋，這個法律修正案根本通不過，那民進黨立委不是不幹正事在浪費時間嗎？強調不應再由藍白立委充當「煞車皮」，而是賴清德應親自出面表態，要求撤回爭議提案。