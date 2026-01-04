林宜瑾提修兩岸條例 鄭麗文嗆：可悲台獨啊！一向是民進黨政客遮羞布

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

民進黨立委林宜瑾領銜與20綠委提案修法，要將「兩岸人民關係條例」改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，並刪除「國家統一」、兩岸「地區」等字眼，國民黨主席鄭麗文今日被問及時直接感嘆：「可悲台獨啊！一向都是民進黨政客的政治遮羞布」。

民進黨立委林宜瑾。（圖／林宜瑾臉書）

鄭麗文今日到台北天成飯店參加國民黨客家工作會議時受訪表示，一向以來，民進黨的政治人物只要出現了個人政治生涯的重大危機、貪腐無能的時候，就會搬出「台獨」這帖救命湯。

鄭麗文說，這次提案的林宜瑾委員，是已經自己向檢調認罪，承認詐領助理費，是個十足的貪污犯。民進黨在賴清德長年執政的台南，不管是他的市府團隊、現任的台南立委、他自己的嫡系子弟兵，一而再再而三出現了嚴重的貪腐問題，他不聞不問不處理。

鄭麗文諷，今天就在賴清德剛剛向國際社會昭告說他不會宣布台獨的時候，他自己的子弟兵就在立法院提出來一個藐視中華民國憲法、直接挑戰法理台獨的法案。

鄭麗文說，她倒要看看，賴清德總統會怎麼處理呢？她已經說過了，如果賴向國際社會所宣示的不會宣布台獨是真的，那就趕快下架台獨黨綱。結果賴清德不敢回答，如今他的子弟兵要在立法院提出這樣的一個法案，是不是又像過去一樣？因為林宜瑾不是第一個，蔡易餘等人之前都有人想挑戰中華民國憲法，都有人想要遂行兩國論或者是法理台獨，最後連程序委員會都不敢送，就自己撤案了。



鄭麗文說，她很想知道，賴總統的態度是什麼？是林宜瑾想要挽回自己瀕臨死亡的政治生命？還是賴私下授意玩兩手？我們就等著看吧。



