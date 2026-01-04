林宜瑾提修兩岸條例 鄭麗文嗆：可悲台獨啊！一向是民進黨政客遮羞布
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導
民進黨立委林宜瑾領銜與20綠委提案修法，要將「兩岸人民關係條例」改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，並刪除「國家統一」、兩岸「地區」等字眼，國民黨主席鄭麗文今日被問及時直接感嘆：「可悲台獨啊！一向都是民進黨政客的政治遮羞布」。
鄭麗文今日到台北天成飯店參加國民黨客家工作會議時受訪表示，一向以來，民進黨的政治人物只要出現了個人政治生涯的重大危機、貪腐無能的時候，就會搬出「台獨」這帖救命湯。
鄭麗文說，這次提案的林宜瑾委員，是已經自己向檢調認罪，承認詐領助理費，是個十足的貪污犯。民進黨在賴清德長年執政的台南，不管是他的市府團隊、現任的台南立委、他自己的嫡系子弟兵，一而再再而三出現了嚴重的貪腐問題，他不聞不問不處理。
鄭麗文諷，今天就在賴清德剛剛向國際社會昭告說他不會宣布台獨的時候，他自己的子弟兵就在立法院提出來一個藐視中華民國憲法、直接挑戰法理台獨的法案。
鄭麗文說，她倒要看看，賴清德總統會怎麼處理呢？她已經說過了，如果賴向國際社會所宣示的不會宣布台獨是真的，那就趕快下架台獨黨綱。結果賴清德不敢回答，如今他的子弟兵要在立法院提出這樣的一個法案，是不是又像過去一樣？因為林宜瑾不是第一個，蔡易餘等人之前都有人想挑戰中華民國憲法，都有人想要遂行兩國論或者是法理台獨，最後連程序委員會都不敢送，就自己撤案了。
鄭麗文說，她很想知道，賴總統的態度是什麼？是林宜瑾想要挽回自己瀕臨死亡的政治生命？還是賴私下授意玩兩手？我們就等著看吧。
更多FTNN新聞網報導
賴清德元旦才批藍白彈劾浪費時間 趙少康嗆：也該譴責林宜瑾修兩岸條例要她撤案
阿扁不准主持電視政論「否則關回籠」 王鴻薇分析賴清德「兩個不堪」
解放軍再軍演 鄭麗文：沒天真幻想中國大陸停止軍事準備行動
其他人也在看
美軍斬首行動震驚全球！他預言川普「下個目標」：是這國家
美軍1月3日閃電突擊委內瑞拉、逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子，隨後美國總統川普也公布馬杜洛在美軍「硫磺島號」（USS Iwo Jima）兩棲突擊艦上，戴眼罩、手銬押送紐約的照片，並宣布美國將接管委內瑞拉。對此，前立委邱毅直言，川普此舉堪稱「教科書級斬首行動」，同時推測美方下個可能鎖定的對象，將是另一個石油大國伊朗。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 49
委總統突遭美特種部隊入侵帶走！牛彈琴：給世界三大教訓 國際安全警鐘響起
美東時間周六 (3 日) 凌晨，美軍在委內瑞拉發動了一場震驚世界的軍事行動。多方消息證實，美軍出動三角洲特種部隊對委內瑞拉境內目標實施突襲，成功逮捕委國總統馬杜洛及其夫人。 現場畫面顯示，委國首都爆炸火光染紅夜空，委國副總統羅德里格斯緊急聲明稱政府不知總統下落，並要求美方提供其鉅亨網 ・ 8 小時前 ・ 62
被川普抓走的委內瑞拉總統馬杜洛是誰？
[NOWnews今日新聞]美軍今（3）日對委內瑞拉發動大規模突襲，先是在凌晨連續轟炸委內瑞拉多地後，再由美國總統川普（DonaldTrump）宣布已將委內瑞拉總統馬杜洛（NicolásMaduro）夫...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前 ・ 105
2026國運籤出爐！預言4縣市是高度關鍵區「恐藍天變綠地」
2026到來，社會高度關注2026年兩岸是否開戰、也關心大選及國內政局。陽明山姜太公道場依循古禮請示馬年國運籤，卜得上卦「離兌」卦。道場主席羅世新解析內容，指出今年不僅是象徵火運能量旺盛的「赤馬紅羊年」，同時也是九紫離火運全面啟動的重要年份，示警2026大選4縣市恐「藍天恐變綠地」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 523
力挺軍購案！黃暐瀚點名「藍營三大咖」：若2028他們當總統，台灣需不需國防？
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導政府提出的1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」昨（2）日第5度遭國民黨、民眾黨擋下。對此，資深媒體人...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 396
特朗普為何攻擊委內瑞拉並捉拿馬杜羅？
美國總統特朗普表示，美軍在一次「大規模」打擊行動中捉拿了委內瑞拉領導人馬杜羅。BBC NEWS 中文 ・ 51 分鐘前 ・ 34
重擊委內瑞拉！石油投資全看美國臉色 他曝：中國經濟恐怕很快就會出事
路透社引述4位知情人士的話報導，美國總統川普宣布封鎖所有進出委內瑞拉水域的受制裁油輪後，委國原油出口已跌至最低，並因各港務長（port captains）尚未接獲啟航授權請求，出口作業目前已陷於全面癱瘓。前桃園市議員王浩宇說，中國經濟恐怕很快就會出事。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 31
外交部出重手！中國竟公布沈伯洋個資 「這類人」被嚴辦下場慘了
即時中心／黃于庭報導為達滲透台灣、進而完成統一目的，中國近年持續打壓我國，多次片面宣稱「懲戒台獨」，長臂管轄至國會內部。先前恫嚇將透過國際刑警組織「全球抓捕」民進黨立委沈伯洋；豈料，中國近日再度出招，公布沈的居住地與工作地衛星影像，更威脅其「往哪裡逃」。對此，外交部今（3）日嚴正重申，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中國對我國人民沒有任何管轄權。民視 ・ 20 小時前 ・ 280
美入侵委國「中共跟著犯台」？美議員揭隱憂 鄭運鵬一語道破差異
即時中心／黃于庭報導美國總統川普（Donald Trump）於當地時間3日發文證實，美軍已成功打擊委內瑞拉，並抓捕總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，押解2人至紐約受審，預計下週將在曼哈頓聯邦法院出庭。事件曝光後震驚全球，美國共和黨籍眾議員唐．培根（Donald J. Bacon）更擔憂，這恐怕會成為中國出兵台灣的藉口。對此，前民進黨立委鄭運鵬直言，我們的確應該料敵從寬，不過實在沒必要什麼事都拿來嚇自己。民視 ・ 2 小時前 ・ 41
川普淡化處理解放軍圍台軍演 陸學者曝美方背後2大盤算
解放軍日前對台啟動「正義使命-2025」大規模軍演，含實彈射擊，落彈區散布在台灣24海里線周邊，美國總統川普（Donald Trump）僅表達「不擔心」，未明確挺台。對此中國人民大學國際關係學院教授金燦榮分析，美方淡化處理是希望穩住中美關係，且判斷和平統一仍是北京優先選項。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 49
「5人幫」掌憲法法庭 他：大法官前後矛盾
[NOWnews今日新聞]5位大法官去年12月署名公布「114年憲判字第1號判決」後，2日再公布「115年憲判字第1號判決」，且在判決理由中說，將持續拒絕參與本件評議的蔡宗珍等3位大法官，由現有總額中...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前 ・ 92
委國防長鐵腕宣誓：不談判不投降！副總統緊急接掌指揮權
隨著美軍在卡拉卡斯時間凌晨 1 點 50 分發動毀滅性空襲，委內瑞拉局勢正進入自查維茲時代以來最危險的時刻。在美國總統川普宣布美軍生擒委國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）後，委國內政與軍方首長相繼現身。國防部長帕德里諾（Vladimir Padrino）於清晨發表慷慨激昂的影片談話，強調委國軍方「絕不接受脅迫、絕不投降」，並證實國家目前由副總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）暫時領導。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 166
神預言變笑話！周錫瑋嗆美軍「試試看」遭打臉 網笑：中國雷達沒響
美軍日前閃電突襲委內瑞拉並生擒總統馬杜洛，震撼全球。台北縣前縣長周錫瑋過往在節目斷言「美國不敢打」、「打了必敗」的言論隨即遭網友翻出。周曾稱美軍若進攻將面臨中俄代理人戰爭，甚至挑戰川普「去試試看」，如今預測完全失準，引發網路熱議與群嘲。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 16
殲-20飛恆春上空造假遭拆穿! 網友指出其實在廣州 他曝國軍雷達盲點.....
[Newtalk新聞] 中國央視於 2025 年 12 月 29 日播出的相關報導中，出現一段宣稱為殲-20 匿蹤戰機飛抵高雄上空的畫面，隨即在網路上引發熱議。然而，多名網友透過當日天氣雲圖、地形輪廓與建築分布進行比對後指出，畫面實際拍攝地點疑似為廣東梅州市，而非台灣南部空域，質疑央視挪用舊影像進行宣傳。 相關畫面曝光後迅速在社群平台流傳，部分中國網路輿論原先將其視為「軍事震懾成果」，但隨著比對分析結果出爐，討論風向急轉，央視報導的真實性再度受到外界質疑。 此外，12 月 30 日，中共海軍「烏魯木齊艦」被指進入台灣 24 海里鄰接區，台灣海軍「班超艦」對其實施火控雷達鎖定。該艦隨後僅以廣播抗議回應，並未進一步行動即轉向離開。此一發展也被部分輿論拿來對照官方敘事與實際軍事互動之間的落差。 解放軍殲-20戰機。 圖：翻攝自 騰訊新聞@矚望雲霄 在此背景下，解放軍「正義使命-2025」軍演落幕後，官方近日釋出更多空拍畫面，畫面中包含台北 101 大樓、恆春上空與殲-20 同框的影像，再度成為討論焦點。 對此，台灣空軍前副司令張延廷近日在節目中表示，台灣現階段並未具備量子雷達，因此難以有效偵新頭殼 ・ 1 天前 ・ 82
美逮委內瑞拉總統！趙曉慧：把中共長年經營的三大神話一次拆光光
[Newtalk新聞] 美國對委內瑞拉發動軍事行動，逮捕長期執政的委內瑞拉專制總統馬杜洛（ Nicolas Maduro）及其妻子並將帶往紐約受審。美國總統川普（Donald Trump）稍早在社群平台「真相社群」（Truth Social）PO出馬杜洛戴著手銬與眼罩的照片，震驚國際社會。時事評論作家趙曉慧直言：「這整個過程，堪稱是把中共長年經營的三大神話，一次拆光光。」 趙曉慧在臉書發文寫道：「委內瑞拉由中共長期撐著，包括金援、能源合作、軍售以及政治背書等。但是當美國真的對馬杜洛動手時，北京做了什麼？只有發聲明譴責，沒有任何軍事嚇阻、外交制止或實質反制。這對中共來說是國際形象上的重大失分，對於中共的跟班小弟，在關鍵時刻，中共無法也不敢提供實質保護。」 趙曉慧指出：「『中國製軍備』神話，被拆得精光。中共多年來販售的『反美嚇阻敘事』，在真正的美軍行動面前，完全派不上用場。委內瑞拉長期在軍備上依賴中國，採購中國製防空系統，情報與監控高度依賴中共，軍事體系也深度親中。結果，這一次美軍的轟炸與逮捕行動，中國製軍備無法阻止、預警、反制美軍的火力與軍事行動。」 趙曉慧續指：「中共長期宣傳的『疑美論新頭殼 ・ 3 小時前 ・ 19
委內瑞拉遇襲慘況曝光! 中國疾呼公民勿去 英國急澄清未參與
美國3日凌晨無預警空襲委內瑞拉，隨著天色轉亮，當地官媒第一手曝光遇襲後的慘狀。空軍基地內遭炸毀的巴士、燒焦的車輛，以及不敵爆炸威力而扭曲的欄杆。中國疾呼自家公民，近期勿前往委國。美國盟友英國則急著撇清，首相施凱爾(Keir Starmer)強調，倫敦並未參與此次軍事行動。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 11
美軍閃擊委內瑞拉 中國外交部：強烈譴責
[NOWnews今日新聞]美國總統川普（DonaldTrump）今（3）日對委內瑞拉發動突擊，並宣布成功抓獲委內瑞拉總統馬杜洛（NicolásMaduro）夫婦，將其押回美國接受司法審判。對此，中國外...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前 ・ 26
看不到中國犯台有贏的可能！前美國防官員：美軍百分之百協防台灣
[Newtalk新聞] 中國持續增加對台軍事威脅，頻繁在台灣周遭發動對台軍演並派出軍機、軍艦擾台，引起國際社會警戒。擁有美軍、五角大廈、美國在台協會（AIT）及軍工體系深厚背景的前美國國防部官員胡振東近日受訪時表示，美國協防台灣的機率「幾乎是100%」，但美軍介入的模式與大眾想像的「派兵登陸」截然不同，而是透過外圍強大的打擊力執行「拒止戰略」。 長期負責美國對台事務的胡振東指出，民眾對「派兵」的想像存在誤區。美軍不進入台灣本島作戰，並非退縮，而是基於三大軍事考量，首先是「避免後勤災難」， 戰爭初期台灣島內局勢必然混亂，若美軍冒然登島，光是通訊整合、物資後勤與軍事協調就會產生極大負擔。 胡振東續指，另一考量是「台灣具備防禦力」， 台灣本身已有堅固的分層防禦體系與充足的守備兵力，美軍不需要替代國軍執行「街頭巷戰」或守城任務；再來是「外圍打擊更有效」，美軍的強項在於制海與制空。主力將部署於台灣周邊，由航母戰鬥群、潛艦及駐日、駐菲基地發動遠程打擊，切斷解放軍的補給線。 對於外界擔憂中國侵犯台灣時可能對台發動「閃擊戰」，胡振東透露，美方對台海情境早已有詳盡的作戰計畫，特別是開戰初期的「黃金 72新頭殼 ・ 1 天前 ・ 129
美智庫點名「呼應中共敘事」 鄭麗文：配合民進黨造謠供應鏈
針對中共日前結束的「正義使命-2025」演習，美國「戰爭研究所」（ISW）發布報告直接點名國民黨主席鄭麗文在演習期間的言論「呼應中共敘事」，並直指中共受益於這類敘事在台灣內部的傳播，藉此打擊賴政府正當性。對此，鄭麗文今日出席國民黨客家工作會議前受訪表示，他們應該是在配合民進黨的造謠供應鏈，想要來扣帽自由時報 ・ 2 小時前 ・ 21
美襲委內瑞拉逮馬杜洛讓中俄震怒！中國震驚：停止侵犯別國的主權
[Newtalk新聞] 美國對委內瑞拉發動軍事行動，逮捕長期執政的委內瑞拉專制總統馬杜洛（ Nicolas Maduro）及其妻子並將帶往紐約受審，川普隨後也公布了馬杜洛戴眼罩、手銬的照片，並宣布美國將接管委內瑞拉。長期在背後協助鞏固委內瑞拉獨裁政權的中俄兩國隨即發表聲明表達強烈抗議，中國外交部震驚表示「美方霸權行徑嚴重違反國際法，侵犯委內瑞拉主權」。 綜合外媒報導，美軍3日凌晨閃電突擊委內瑞拉，發動大規模軍事行動，並捕獲馬杜洛。知情人士透露，馬杜洛及其妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）在睡夢中被美軍從臥室拖出逮捕押送美國紐約，美國司法部依據「毒品恐怖主義」（Narco-terrorism）、貪污及販毒等重罪，正式對兩人進行羈押並展開司法審判程序。 作為委內瑞拉長期盟友，俄羅斯與中國第一時間表達強烈不滿。俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）強烈譴責美方行為是對主權國家豁免權的「公然踐踏」，並要求美方立即釋放馬杜洛。中國官方媒體《新華社》報導提到，中國外交部對此「深感震驚」，重申反對干涉他國內政，並呼籲美方必須保障馬杜洛的人身安全。 中國外交部發言人指稱：「新頭殼 ・ 2 小時前 ・ 61