林宜瑾提修《兩岸人民關係條例》縮手 楊智伃：跟團結十講一樣

記者周志豪／台北報導

民進黨立委林宜瑾上週六宣布擬修兩岸人民關係條例，將「兩國論」入法，但僅兩天就傳撤案。國民黨前發言人楊智伃揶揄，林用立可帶塗掉本來的提案登記，就像總統賴清德說好的團結十講一樣，永遠不送出去、永遠講不完。

楊智伃認為，林宜瑾的立可帶，就像賴清德的「賴皮」立可帶，當賴每次挑戰民主底線發言遭民意打臉後，就偷偷塗改，然後一邊賴皮，一邊說剛剛不算。

楊智伃舉例，團結十講中，賴清德公開說出「打掉雜質」等語，隨後在總統府新聞稿內容中卻被刪除；賴稱 1946 年通過《中華民國憲法》時，「台灣沒有派員參加制憲」，總統府新聞稿中也將這段描述刪除。

楊智伃還提到，去年 11 月底賴清德臉書貼文與新聞稿內容，也將原本稱「以 2027 年完成『武統台灣』為目標」，改為「以 2027 年完成『武統台灣』的準備為目標」。

楊智伃質疑，賴清德一邊高喊理念、價值、信念，但「台獨意志」連送進立院勇氣都沒有，連自己講過的話都可賴皮不認。

但楊智伃也提醒，作為國家元首，賴清德說的每一句話，都對台海和平造成無法挽回的風險，無法收回，也沒有立可帶可以塗改；請民進黨政府不要把自己當地下電台主持人，因一時自嗨就葬送台海民眾和平穩定與安居樂業。

