林宜瑾提修《兩岸人民關係條例》縮手 藍前發言人：賴擔心成馬杜羅2.0？

記者周志豪／台北報導

民進黨立委林宜瑾前天宣布，提案修《兩岸人民關係條例》，將「兩國論」入法，並刪「國家統一」用語。但今就傳撤銷提案。國民黨前發言人楊智伃下午質疑，是總統賴清德看到委內瑞拉總統馬杜羅遭美國逮捕感到壓力了？

國民黨前發言人鄧凱勛則說，這齣「提案又撤案」鬧劇，堪稱是民進黨執導、林宜瑾出演的「憲政方唐鏡」，在提案、撤案間反覆橫跳，視國會殿堂如兒戲，視憲政體制如無物，也戳穿民進黨長期政治謊言，抗中保台被人看破手腳。

楊智伃表示，身為賴清德子弟兵，林宜瑾提的《兩國條例》從頭到尾不過就是照抄賴一貫政治語言，包裝成一部激進台獨法案，刻意製造兩岸風險，再操作「抗中保台」逼在野黨反對，然後順手扣上紅帽子，換取2026選舉紅利。

楊智伃說，只不過林宜瑾高舉價值大旗、義憤填膺、壯士斷腕姿態推動修法僅隔兩天，突然間就撤案，是終於發現，賴清德這套言論早就嚴重背離民意？還是府院高層突然警覺，繼續這樣玩下去，賴清德恐成下一個馬杜羅？

楊智伃揶揄，背離民意的法案、刻意挑起兩岸的風險、製造區域的危機，終究會被民意與民主狠狠打臉，這次撤案就像一巴掌「send tree pay」下去，賴清德的臉，真的腫得不輕。

鄧凱勛表示，民進黨習慣挑戰憲政紅線，認為國民黨為了國家穩定會當「煞車皮」，而只要國民黨一擋，就能轉身向支持者販賣亡國感，空手套白狼賺取政治紅利；這次國民黨表明「不再阻擋」，民進黨立刻怯戰、縮手。

鄧凱勛說，林宜瑾「提案又撤案」鬧劇，證明民進黨口中的「愛台灣」與「抗中保台」，不過是喊得震天價響的騙票口號．把民進黨的投機完全展示在國人面前。

鄧凱勛表示，民進黨立委鍾佳濱曾說「只有僱傭兵才看酬勞打仗」，如今也映證，「只有民進黨，才看政治紅利喊抗中保台」，一旦發現沒有政治紅利可圖，甚至可能引火燒身，所謂的理想與堅持就可立刻拋諸腦後，撤退得比誰都快。

