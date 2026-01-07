林宜瑾提兩國條例又撤案？ 謝龍介：賴清德瞪眼她就縮了

民進黨立委林宜瑾近日提案修正《兩岸人民關係條例》，引發外界熱議，國民黨立委羅智強5日透露，林宜瑾已撤案。國民黨立委謝龍介表示，林宜瑾是否卡到案子？是不是想讓總統關注一下？但林宜瑾做這件事，是要讓人嚇死？賴清德不必要求撤案，只要眼睛瞪一下，林就縮回去了！

林宜瑾5日晚間在臉書發文寫道，國民黨立即停止造謠，沒有成案何來撤案？她並報告法案最新進度：一、仍有同仁欲連署；二、此案牽涉範圍廣，許多條文須跟著變動，既要修就要完整修，尚需時間；三、議事處對提案做出許多修正建議。

國民黨立委徐巧芯在臉書發文質疑，林的助理5日上午是否有帶立可白到議事處，把送案紀錄塗掉？羅智強也質問，林宜瑾辦公室2日是否有在送案登記簿上登記？在5日上午用立可帶塗掉？國民黨立委王鴻薇6日也笑稱，在國民黨立委的群組中，大家笑成一團，「真的笑妳不敢」。

國民黨立委謝龍介7日在《新聞大白話》披露，這半年賴清德在台南所有公開行程，有看到林宜瑾站在身邊嗎？都沒有。林宜瑾是否卡到案子？下一屆賴清德會讓林選嗎？

謝龍介認為，是不是林宜瑾想讓總統關注一下，拿什麼總統才會關注？就提個案，關注的眼球就來了！但為何「從從容容」到最後變成「落荒而逃、連滾帶爬」？

謝龍介分析，國際形勢這麼險峻，中美都還搞不定，中日還在僵化，南韓帶200個企業家去大陸進行經貿合作，地緣政治都在改變，委內瑞拉也出事。在這麼緊張的狀況下，林宜瑾做這件事，是要讓人嚇死？

謝龍介直言，林宜瑾提這個案子，賴不必要求撤案，只要眼睛瞪一下，林就縮回去了。

