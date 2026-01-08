林宜瑾提兩國條例有內幕？ 吳子嘉揭最大疑點：非常奇怪

綠委林宜瑾日前提修《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，擬改名稱為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」。然有消息傳出林主動撤案，林5日則於臉書表示完整修改草案需要更多時間，並強調「沒有成案何來撤案」。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉認為，林是屬於地方型、服務型立委，「整件事由林提案，就會變得非常奇怪」，他並臆測該案背後應有人在操作。

吳子嘉6日在節目《董事長開講》表示，當時憲法修正通過兩岸人民關係條例，是憲法為基礎而產生，變成是自由地區與台灣地區，主理跟主權有關、很敏感的範圍。吳子嘉進一步說明，然林宜瑾提案修兩岸條例，就會碰觸到最敏感的台獨議題，

吳子嘉也臆測，應是有人叫林來連署這個案子，是誰能夠下命令，交代一個立法委員做如此影響動搖國本的特殊案件？吳並指，這件事就是法理台獨，「怎麼會有人幹這個事情呢？只有一個人，就是賴清德。」

吳子嘉也說，立委有分政策型，而林是屬於地方型、服務型立委，整件事由林提案，就會變得非常奇怪，他也臆測該案背後應是賴在操作。吳也強調，賴現在的策略，就是搞一個叫做戰爭邊緣（Brinkmanship）遊戲，不斷打擦邊球來刺激北京，並跟藍白幹到底，不斷製造衝突，國家民不聊生、經濟垮掉也無所謂。

