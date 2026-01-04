林宜瑾提案修《兩岸人民關係條例》 鄭麗文：藐視憲法、直接挑戰法理台獨

民進黨立委林宜瑾提案修正《兩岸人民關係條例》，擬刪除「國家統一前」以及「地區」。國民黨主席鄭麗文今天（4日）說，就在總統賴清德剛向國際社會昭告不會宣布台獨時，自己的子弟兵就在立法院提出一個藐視中華民國憲法、直接挑戰法理台獨的法案，她想知道總統賴清德的態度，究竟是林宜瑾想挽回政治生命，還是賴總統私下授意玩兩手。

民進黨立委林宜瑾提案修正《兩岸人民關係條例》，擬刪除「國家統一前」以及「地區」。國民黨主席鄭麗文（圖）4日說，她想知道總統賴清德的態度。（中央社資料照）

民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱接受中央社記者訪問表示，鄭麗文針對中共圍台軍演以及美國總統川普對委內瑞拉展開軍事行動等議題，認為台灣要有自己政治智慧化解台海危機，並稱「不要以為做任何危險挑釁的動作，美國都會來幫我們收拾爛攤子」。

鍾佳濱強調，鄭麗文這番話就是從中國的角度來談，但因為有中共軍演以及對台不友善威嚇，才會有台灣民意希望跟中國劃分清楚。解鈴還須繫鈴人，批評委員提案會造成對立，鄭麗文不妨思考自己發言是否會造成更多對立。

林宜瑾表示將提案修《兩岸人民關係條例》，將法律名稱改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，也主張刪除原條文中「國家統一前」字眼以及透過「地區」相稱兩國領土的用語，讓法條進一步符合於基本事實。

鄭麗文今天上午在出席國民黨客家工作會議前受訪表示，民進黨政治人物只要出現個人政治生涯重大危機時，就會搬出「台獨」這帖救命湯。鄭麗文說，就在賴總統剛向國際社會昭告不會宣布台獨時，自己的子弟兵就在立法院提出一個藐視中華民國憲法、直接挑戰法理台獨的法案，她倒要看看賴總統會怎麼處理，如果賴總統向國際社會宣誓不會宣布台獨是真的，那就趕快下架台獨黨綱。

此外，針對今年地方選舉藍白合議題，鄭麗文表示，她感覺大家都釋出了最大的誠意與善意，不管是政策或提名乃至於國家大政方針，溝通過程都非常順暢，她感謝民眾黨主席黃國昌的高度，也知道必須要放下一黨之私，為在野的力量尋求最大公約數，期盼順利在2026年贏得勝選，在2028年政黨輪替。

鄭麗文強調，國民黨也一樣希望能夠為選民提出一個最佳人選，就算不是國民黨提名的參選人，國民黨也會跟黃國昌一樣，既然是共推的人選，都會全力輔選、團結一致，贏得大選。