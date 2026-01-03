林宜瑾提案修兩岸條例改「國與國」定位 朝野掀論戰 陸委會回應了

民進黨立委林宜瑾日前提案修正《台灣地區與大陸地區人民關係條例》（簡稱兩岸條例），主張刪除條文中「國家統一前」及以「地區」稱呼兩國領土的用語，並將法案名稱改為《台灣與中華人民共和國人民關係條例》，以法律明定台灣與中華人民共和國為對等的國與國關係。 圖：擷自林宜瑾臉書（資料照）

[Newtalk新聞] 民進黨立委林宜瑾日前提案修正《台灣地區與大陸地區人民關係條例》（簡稱兩岸條例），主張刪除條文中「國家統一前」及以「地區」稱呼兩國領土的用語，並將法案名稱改為《台灣與中華人民共和國人民關係條例》，以法律明定台灣與中華人民共和國為對等的國與國關係。相關提案已完成連署，獲超過20名民進黨立委支持，朝野對此爆發激烈爭論。

林宜瑾今（3）日在臉書表示，面對中共持續對台「文攻武嚇」，台灣必須以立法與修法方式回應侵略與統戰滲透。她強調，「台灣與中國一邊一國」並非政治口號，而是國際社會的基本常識，台灣從未受中華人民共和國統治，現行部分法律卻未能反映此一基本事實，因此有必要透過修法予以校正。

林宜瑾指出，修法除彰顯台灣反侵略、反殖民、反對台海問題內政化的立場，也是一項重要的國際政治表態，向民主盟友傳達「親中賣台並非台灣主流民意」。她並批評藍白立委多次阻擋國防與國安相關法案，日前甚至聯手否決譴責中國軍演的提案，恐在國際上形塑台灣缺乏反侵略決心的錯誤印象。

綜合《中央社》及《聯合新聞網》報導，陸委會下午回應表示，立委提案屬於立法權核心事項，行政部門基於尊重國會自主，不會對個別提案表達意見；但若進入實質審議程序，政府將依程序說明立場。陸委會強調，兩岸條例係依《中華民國憲法增修條文》授權制定，是規範兩岸人民往來的重要法制基礎，具有高度政治敏感性，任何修正都應取得社會多數共識。

在野黨方面則強烈反彈。據《聯合新聞網》報導，國民黨副主席蕭旭岑與國民黨立委許宇甄對此都表示批評。

許宇甄指出，兩岸問題涉及憲政架構、國家定位與區域安全，不能被簡化為政治操作工具。她強調，憲法增修條文明確規範「國家統一前」的法律適用架構，任何試圖透過一般法律修正、實質改變兩岸定位的作法，都是迴避修憲程序、挑戰憲政秩序。

許宇甄質疑，民進黨不應將中華民國人民的未來當成政治實驗，並點名賴清德應出面說清楚，該修法是否為民進黨整體主張。她警告，違憲提案不僅無助於台灣安全，反而可能引發國際反彈，加劇區域不穩。

蕭旭岑則直言，該修法已屬「準制憲」行為，等同實質推翻憲法中「一個中國、分為自由地區與大陸地區」的基本架構，勢必引發北京強烈反應。他質疑，賴清德政府是否意圖透過激化兩岸緊張，操作「新兩國論」，甚至將其作為選舉動員工具。

蕭旭岑警告，此案不只是單一修法，而是台灣政治與兩岸關係的重大十字路口，恐對區域穩定與國際局勢帶來難以預測的衝擊。

國民黨立委王鴻薇在臉書貼文表示，她「鼓勵林宜瑾，一定要提好提滿，千萬不要撤案」，並反酸既然認為現行法制不合時宜，乾脆直接廢止《兩岸人民關係條例》，甚至連陸委會也一併提案廢除。

根據提案資料，該修法案由林宜瑾、王義川、徐富癸、張雅琳、賴惠員共同提案，並獲楊曜、陳瑩、吳思瑤、林俊憲、沈伯洋、黃捷等多名民進黨立委連署。

