林宜瑾提案修兩岸條例更名「台灣與中華人民共和國」 綠委們這麼看

記者盧素梅／台北報導

民進黨立委吳思瑤。（圖／翻攝畫面）

民進黨立委林宜瑾提案修正《兩岸人民關係條例》，欲刪除原條文中「國家統一前」以及透過「地區」相稱兩國領土之用語，希望透過法律明定，台灣與中華人民共和國間對等的國與國關係。對此，對此，民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今（4）日表示，台灣是一個主權獨立的國家，名字叫做中華民國，這是事實，他們會在此事實基礎上，捍衛自己的國家「台灣」；至於在立法院本來就有很多委員的提案，她還沒看過此提案，等他們看完之後再討論。

蘇巧慧上午赴新北市蘆洲市場掃街拜票前受訪，媒體提問，林宜瑾提案修兩岸人民關係條例，確定台灣跟中國「對等國」的關係？

對此，蘇巧慧表示，台灣是一個主權獨立的國家，名字叫做中華民國，這是事實，他們會在此事實基礎上，捍衛自己的國家「台灣」；至於在立法院本來就有很多委員的提案，她還沒看過此提案，等他們看完之後再討論。

吳思瑤接受媒體聯訪時則回應，個別委員的提案就尊重個別委員的提案權，每個委員背後都有代表他的名義所在 ，但是民進黨跟在野黨不一樣，民進黨會作為負責任的執政黨，民進黨在國會也會奉行一切的民主原則 ，「我們的提案絕對不會像藍白草率提出之後逕付二讀、不議而決，直接強硬的通過，所以任何的議案大家也不用擔心」。

吳思瑤強調，她也知道這樣一個提案的內容，是高度的政治敏感性，那後續如果有機會討論，當然就是循國會的民主程序不會為快而快 ，因為高度政治敏感性的議案，本來就要匯聚國會以及社會更高的共識，不會為了強推而強推；而且這是個別委員的提案 ，它不必然也不會是政府未來的下一步的的行動，所以讓議案有合理充分、可以對話的空間、匯聚社會更大的共識，國會有民主的程序，而執政黨會奉行民主的程序。

