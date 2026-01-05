林宜瑾提案修兩岸條例 未列入6日立院程委會議程

民進黨立委林宜瑾提案修正《兩岸人民關係條例》，擬刪除「國家統一前」以及以「地區」稱兩國領土的字眼，引發朝野討論。據悉，該案並未列入6日立法院程序委員會增列報告事項議程。

民進黨立委林宜瑾提案修正兩岸條例，將法案名稱改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，並刪除條例中「國家統一前」字眼以及以「地區」稱兩國領土。陸委會表示尊重國會自主，但也指出兩岸條例奠基於憲法增修條文，具高度政治敏感性，相關修正得有社會共識。

廣告 廣告

據悉，林宜瑾提出的兩岸條例修正案並未列入6日立法院程序委員會增列報告事項議程。

對於林宜瑾提案修正兩岸條例，國民黨副主席蕭旭岑5日接受廣播節目專訪時表示，若此事繼續發展下去，最後會被視為「法理台獨」的動作，讓中國認定符合反分裂法中攸關動武的條件。不過，他認為美國最後會出手把此事擋下。

參與林宜瑾提案連署之一的民進黨立委沈伯洋受訪時表示，有關「正名」一事，都會有人提出相關修正案，他尊重立委的提案權利，並認為先有法案擺在那邊、先做好各式準備是好的；至於何時要通過，則要拿捏時機點，過去民進黨居國會多數時也不曾貿然推動。

沈伯洋指出，目前大家爭論的是法律應貼近現實，抑或貼近尚未修改的憲法，這部分應由國會討論；但由於現行修憲門檻過高，藍、綠兩黨在此議題的立場南轅北轍，既然無法修憲，就先從修法著手。

民進黨團幹事長鍾佳濱也說，面對中國發動軍演及對我國國會議員的人身安全威脅進逼之下，有立委基於呼應民意提出相關修正案，他尊重立委的提案權利。

林宜瑾則透過臉書表示，她所提出的兩岸條例修正案仍有同仁要連署，此案牽涉範圍廣，許多條文須跟著變動，既要修就要完整修，尚需時間；另外，議事處對她的提案也做出許多修正建議。(編輯：沈鎮江)