林宜瑾提案修「兩國論」玩假的？王鴻薇反問賴清德1問題：敢廢陸委會

針對民進黨立委林宜瑾等人提案修正兩岸人民關係條例，而且也提案要修正憲法裡面的增修條文，把國家統一的字眼拿掉。國民黨立委王鴻薇表示，她在這邊要鼓勵林宜瑾，一定要提好提滿，千萬不要像綠委蔡易餘一樣，在之前幾年也是一樣要提案修憲，最後就撤案，然後還說要為了國家的發展著想。

針對民進黨立委林宜瑾起提案修正兩岸人民關係條例，王鴻薇表示她在這邊要鼓勵林宜瑾，一定要提好提滿。（圖/資料照）

王鴻薇今天（3日）表示，她鼓勵林宜瑾應該要有勇氣、要繼續的提好提滿，而且按照林宜瑾的作法，一邊一國兩國論的立法意旨，其實根本不用這麼麻煩去修兩岸人民關係條例，應該廢止兩岸人民關係條例，而且要提案廢止陸委會。

廣告 廣告

圖取自林宜瑾臉書。

王鴻薇直言，既然民進黨的委員想要當家鬧事，那就不要讓立法院的在野黨來當你們的煞車皮。當然非常重要的，她也要請同黨籍、同一派系的賴清德總統針對林宜瑾的提案修法來做表態，賴清德是不是也同意林宜瑾的提案呢？如果當家鬧事變成台灣有事，那麼應該所有的責任都要由執政黨跟賴清德來負責，不要再拿在野黨當你們的剎車皮。

林宜瑾今日在臉書發文表示，台灣中國一邊一國不是句口號，兩岸分屬兩國這個概念本身，就是國際級的基本常識。昨日上午自己完成了修法連署，希望透過法律明定，台灣與中華人民共和國間對等的國與國關係。此項作為，除了彰顯我國反侵略、反殖民、反對台海問題內政化之外，更是一次相當重要的國際表態，要讓台灣的民主盟友們知道，雖然藍白在國會亂政，但「親中賣台」絕非我國主流民意。

延伸閱讀

新年傳悲劇！義大利阿爾卑斯山區雪崩 強風阻救援釀3死多傷

賴清德不演了？20綠委連署修兩岸條例 更名「台灣與中華人民共和國」

川普「高劑量阿斯匹靈」吃了25年？醫搖頭：不是神藥