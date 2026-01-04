林宜瑾提案修《兩岸條例》將創出「兩國論」？當年主動撤案的蔡易餘回應：我那時覺得時機不對

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

民進黨立委林宜瑾提案修法，疑將創造出台灣與中共的「兩國論」，引發各界關注，而過去也有類似提案的民進黨立委蔡易餘今(1/4)表示，當年他提案後，認為可能不是適當時機所以撤案，但自己堅持台灣是主權獨立的國家並且叫做中華民國，這樣的立場未曾改變，至於林宜瑾的提案時機是否恰當，這點由提案人來判斷。

民進黨立委蔡易餘，資料照，許詠晴攝

林宜瑾近日提出《台灣地區與大陸地區人民關係條例》修法草案，要將法律名稱改為《台灣與中華人民共和國人民關係條例》，並刪除原條文中「國家統一前」等字眼，被解讀可能創造出「兩國論」；而蔡易餘在2020年民進黨執政、立院過半時，也曾提出類似提案，但最終撤回。

表態爭取民進黨2026嘉義縣長提名的蔡易餘，下午出席民進黨主辦的初選電視政見發表會，並在會後接受媒體訪問。針對林宜瑾提案修法，他表示，當年他提案時，正在啟動修憲工程，因此他當下認為，既然要討論《憲法》，那麼《憲法增修條文》被討論是應該的。

台大法律系畢業並有律師執照的蔡易餘說，當時的環境下，國安緊繃，也會讓大家覺得，縱使拿出來討論，在過程中也會有擦槍走火的可能，後來自己認為可能不是適當時機，所以撤案，這也是當年他的心路歷程，但也強調，自己堅持台灣是主權獨立的國家，台灣叫做中華民國，這樣的立場從未改變。

針對林宜瑾的提案，蔡易餘說，目前的修法，林宜瑾應會有自己的判斷，但是否為適當的時機點，這也應該讓提案的委員來決定、判斷。

