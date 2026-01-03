林宜瑾提案修《兩岸條例》改稱「國與國」 吳思瑤保留：任何議案都要充分討論

民進黨立委吳思瑤（中）到洲美三王宮參香祈福。總統府提供



民進黨立委林宜瑾提案修《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》，打算將法律名稱改為「臺灣與中華人民共和國人民關係條例」，也要刪除原條文中「國家統一前」以及透過「地區」相稱兩國領土的用語，外界好奇是否代表執政黨立場？民進黨政策執行長吳思瑤今（1/3）態度保留，僅表示任何議案都要被充分討論。

吳思瑤今天陪同總統賴清德到北投參香，受訪時表示，尊重個別委員提案的權利，這些都可以平等地討論，至於時機及實質內容，希望在開始討論後大家可以交換意見。她強調，希望未來在國內或社會的討論都能有更多時間來凝聚共識，不用太急切地認為提案好像就是下一步的作為，任何議案都要有充分的民主討論、辯論。

廣告 廣告

吳思瑤提到，其實五年多以前立委蔡易餘也有類似提案，對於兩岸關係的修法、國家統一這種詞彙，或兩岸之間關係的定位等；當然現在面對中國文攻武嚇、步步近逼的各種認知作戰、軍事威嚇，甚至對沈伯洋的跨境鎮壓，還有新型的數位鎮壓等，這些行徑都加速了台灣人民對中國的反感，以及對中共極權的不信任，所以尊重民進黨委員的提案。

更多太報報導

北士科附近參香順便「國政報告」 賴清德：去年經濟成長贏過「歹厝邊」

「大家都說你是英雄，但我希望你不是…」 余家昶大女兒悲憶亡父

入境美國行李箱藏「木乃伊」被攔下 原來是食材…駭人畫面曝光