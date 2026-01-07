林宜瑾提案兩岸條例又撤回惹議 謝龍介：賴清德瞪眼就縮了

民進黨立委林宜瑾日前提案修正《兩岸人民關係條例》，引發政壇熱議，國民黨立委羅智強5日透露林宜瑾已撤案。國民黨立委謝龍介今（7）日在政論節目中表示，林宜瑾提出此案可能是為了爭取總統賴清德的關注，但賴清德根本不必要求撤案，只要眼睛瞪一下，林宜瑾就縮回去了。

國民黨立委謝龍介。（資料照／中天新聞）

林宜瑾5日晚間在臉書發文反駁，強調國民黨應立即停止造謠，並指出沒有成案何來撤案。她說明法案最新進度包括仍有同仁欲連署、此案牽涉範圍廣泛需要完整修正尚需時間，以及議事處對提案做出許多修正建議。

國民黨立委徐巧芯在臉書質疑，林宜瑾的助理5日上午是否有帶立可白到議事處，把送案紀錄塗掉。羅智強也質問，林宜瑾辦公室2日是否有在送案登記簿上登記，並在5日上午用立可帶塗掉。國民黨立委王鴻薇6日笑稱，在國民黨立委的群組中大家笑成一團，直言「真的笑妳不敢」。

民進黨立委林宜瑾。（資料照／中天新聞）

謝龍介今日在《新聞大白話》節目中披露，過去半年賴清德在台南所有公開行程中，都沒有看到林宜瑾站在身邊。他質疑林宜瑾是否卡到案子，下一屆賴清德會讓林宜瑾參選嗎？謝龍介認為，林宜瑾可能是想讓總統關注一下，才提出這個案子吸引眼球，但為何從從容容到最後變成落荒而逃、連滾帶爬。

總統賴清德。（資料照／中天新聞）

謝龍介分析，當前國際形勢險峻，中美關係尚未穩定，中日關係仍在僵化，南韓帶200個企業家前往大陸進行經貿合作，地緣政治正在改變，委內瑞拉也出事。他質疑在這麼緊張的狀況下，林宜瑾做這件事是要讓人嚇死。謝龍介直言，林宜瑾提這個案子，賴清德不必要求撤案，只要眼睛瞪一下，林宜瑾就縮回去了。

