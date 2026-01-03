林宜瑾提案刪「國家統一」 王鴻薇：鼓勵她提好提滿

〔記者劉宛琳／台北報導〕民進黨立委林宜瑾提案修正「兩岸人民關係條例」，刪除「國家統一」，正名兩岸分屬兩國。國民黨立委王鴻薇表示，「我在這邊要鼓勵林宜瑾委員，妳一定要提好提滿！」千萬不要像自己的同事蔡易餘一樣，前幾年也是一樣要提案修法後就撤案，不然就乾脆廢止兩岸人民關係條例和陸委會。

王鴻薇表示，蔡易餘當年撤案的理由，稱是要為了國家的發展著想，所以林宜瑾應該要有勇氣繼續提好提滿。

王鴻薇還說，按照林宜瑾這樣搞一邊一國、兩國論的立法意旨，其實根本不用這麼麻煩的去修兩岸人民關係條例，「應該廢止兩岸人民關係條例」，而且提案廢止陸委會。王也奉勸，既然民進黨委員想要當家鬧事，「就不要想讓立法院的在野黨當你們的剎車皮」。

王鴻薇說，更重要的，是請同一派系的賴清德總統針對林宜瑾的修法來做表態，賴清德是不是也同意林宜瑾的提案呢？如果當家鬧事變成台灣有事，那麼應該所有的責任，都要由執政黨跟賴清德總統來負責，「不要再拿在野黨當你們的剎車皮」。

