林宜瑾提案為救林俊憲？他曝賴清德「驚人反應」：總統也不用幹了

民進黨立委林宜瑾日前提出《台灣地區與大陸地區人民關係條例》修正草案，獲多名綠委連署，5日被爆默默撤案，引發議論。對此，有粉專認為林宜瑾此舉應是想挽救綠委林俊憲台南市長選情，鞏固深綠基本盤，沒想到不到兩天就翻船了。

有粉專認為，林宜瑾提這個案子其實還是想挽救林俊憲台南市長選情，鞏固深綠基本盤。（示意圖/圖取自林宜瑾臉書）

粉專「諸葛村夫聊八卦」5日在臉書發文表示，其實林宜瑾跟這些民進黨立委，原本的算盤是只要藍白反對，就可以再扣一個親共的帽子，壓根沒想到國民黨沒有要當煞車皮，只要林宜瑾敢提案，保證立法院絕對三黨都投下同意票。

圖取自林宜瑾臉書。

「諸葛村夫聊八卦」直言，但是只要法案通過，尷尬的是賴清德，畢竟當家的又不是藍白，法案過了就等於賴清德政府在測試「美國保衛台灣的決心」，但國際關係就跟愛情一樣，是禁不起測試的，萬一惹怒美國賴清德自己總統也不用幹了，林宜瑾應該是被賴清德臭罵一頓，尷尬的去撤案了。

「諸葛村夫聊八卦」直言，但是只要法案通過，尷尬的是賴清德。（圖取自賴清德臉書）

「諸葛村夫聊八卦」感嘆，其實民進黨也沒多愛台灣，更愛的是錢跟權，革命哪有不流血的，但是真的要拿起槍桿子每個都龜的跟什麼一樣，全身上下就嘴巴最秋而已，林宜瑾提這個案子其實還是想挽救林俊憲台南市長選情，鞏固深綠基本盤，只是沒想到友誼的小船只開了兩天就翻船了。

