林宜瑾提案《兩岸人民關係條例》更名！侯漢廷酸：蔡易餘2.0

民進黨立委林宜瑾表態提案要將《兩岸人民關係條例》名稱改為《台灣與中華人民共和國人民關係條例》，還刪除原條文中「國家統一前」及透過「地區」相稱之用語。台北市議員侯漢廷直呼，這不過是「蔡易餘2.0」，並呼籲在野黨別再當民進黨的免費保鑣，讓美國人去管教「麻煩製造者」。

侯漢廷今天表示，每當執政無能、民調下滑，就把「抗中保台」的神主牌搬出來擦一擦。林宜瑾這次提案修法將「兩岸」改為「兩國」，不過是「蔡易餘2.0」翻版；當年蔡易餘提案修改兩岸人民關係條例、刪除「國家統一前」，國民黨不擋，後來蔡撤案，理由是「現在太危險」，「被當小丑又何妨」。

侯漢廷指出，民進黨抗中是假的，修改多次《兩岸人民關係條例》，卻不敢改成兩國人民關係條例，是假台獨，「我若在立院，一定提案邀請綠委簽字，看誰不敢簽。」民進黨真要鬧，就放手給他鬧，在野黨這次絕不能再笨笨地去當「煞車皮」，請大開城門，讓這群「義和團」衝出去，看他們敢不敢真的把這枚震撼彈引爆，看是迎來更大規模軍演或者制裁台灣出口，還是迎來AIT關切，要求撤案。

林宜瑾提案要將《兩岸人民關係條例》更名為《台灣與中華人民共和國人民關係條例》。

侯漢廷認為，在野黨應該「全力支持」林宜瑾的提案排入議程，甚至要求「逕付二讀」，既然要改名，那乾脆「廢除陸委會」，把業務併入外交部！這才是真正的「兩國」不是嗎？別再當民進黨的免費保鑣了，讓美國人自己去管教他們的「麻煩製造者」，何必當煞車皮被罵中共同路人？也別忘了，所有責任由賴清德政府一肩扛起，這正是讓全民看清「台獨代價」的最佳時刻。

