林宜瑾提「兩國論」 她酸：廢陸委會更快

[NOWnews今日新聞] 民進黨立委林宜瑾提案修《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，將法律名稱改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，也刪除原條文「國家統一前」、「地區」相稱兩國領土之字眼。國民黨立委王鴻薇酸，不用這麼麻煩，直接廢止該條例，廢止陸委會就好。

王鴻薇說，她鼓勵林宜瑾要有勇氣「提好提滿」。她指出，若依林宜瑾所主張的「一邊一國、兩國論」立法意旨，其實根本不必大費周章修正《兩岸人民關係條例》，而是應該直接廢止該條例，甚至進一步提案廢除陸委會，才能與其政治主張相符。

王鴻薇直言，既然民進黨已經執政，卻仍不斷「當家鬧事」，就不該再讓在野黨被迫充當「煞車皮」。她也點名要求總統賴清德，必須針對林宜瑾的修法主張清楚表態，說明是否認同相關提案。王鴻薇強調，若所謂「當家鬧事」最終演變成「台灣有事」，相關政治責任應由執政黨及賴清德一肩扛起，而非再將責任推給在野黨。

