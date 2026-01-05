林宜瑾提《兩岸條例》修法草案！鄭麗文嗆藐視《憲法》 鍾佳濱笑了：不承認憲法法庭判決的是哪個黨

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

民進黨立委林宜瑾近日提出《兩岸人民條例》修法草案，刪除原條文中「國家統一前」等文字，遭國民黨主席鄭麗文批評是藐視《中華民國憲法》，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今(1/5)表示，在中國一連串軍演下，有立委提出明確修法，這都尊重；而藍營在國會譴責、拒絕承認憲法法庭判決，鄭還指責他人藐視《憲法》，真是荒唐可笑。

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱，資料照，吳家豪攝

林宜瑾近日提出《台灣地區與大陸地區人民關係條例》修法草案，要將法律名稱改為《台灣與中華人民共和國人民關係條例》，並刪除原條文中「國家統一前」等字眼，被解讀可能創造出「兩國論」。

鄭麗文也點名，總統賴清德的子弟兵提出如此藐視《憲法》、挑戰法理台獨的提案，難道不是兩手策略？

鍾佳濱上午回應，真正藐視《憲法》的，是國民黨立委翁曉玲，也是國民黨在國會通過譴責案，拒絕承認憲法法庭判決，鄭麗文還敢指責他人藐視《憲法》？非常的荒唐可笑。

鍾佳濱說，在中國軍演、對我國國會議員及國人安全形成威脅的情況下，有立委基於民意呼應，提出更明確的修法，這部分民進黨會尊重立委的提案權。

鍾佳濱表示，若藍白持續混淆、模糊台灣與中國之間的界線，導致《憲法增修條文》的「自由地區」不再自由，「中國地區」成為台灣的頂頭上司，甚至隨時能侵門踏戶，逮捕我國國會議員，這才是真正的問題核心。

