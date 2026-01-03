林宜瑾擬將兩國論修入兩岸人民關係條例 國民黨：玩火自焚

民進黨立委林宜瑾（中）。侯柏青攝（資料照）



記者周志豪／台北報導

民進黨立委林宜瑾提案修《兩岸人民關係條例》，將兩岸改名「台灣與中華人民共和國」，還刪除「國家統一」用語。國民黨下午批評，透過修法、改名、重新定義兩岸關係的法律基礎，製造象徵性「政治勝利」，將是玩火自焚。

國民黨批評，在民進黨治理下，能源、物價、財政、司法信任等內部問題層層堆疊，卻遲遲拿不出讓社會安心的解方，只剩下對外衝突所帶來的政治動員效果，「引外患以解內憂」，兩岸議題成轉移施政失敗工具。

國民黨認為，從不斷升高的政治語言，到試圖法制面挑戰既有兩岸框架，民進黨已走向一條高風險、低回報的政治歧路，將台灣推向更難回頭的對抗軌道，這帖過量恐共猛藥，短暫刺激支持者情緒，卻為整個社會累積更大風險。

國民黨表示，真正負責任的領導，要能內政困局中穩住方向、避免把全民推上賭桌，若只是一再以台獨、仇中、反共口號，把人民的恐懼當猛藥，救急自己摇摇欲墜的民意，「強硬護台」將是「飲鴆止渴」。

