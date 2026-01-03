林宜瑾擬將兩國論修入兩岸人民關係條例 藍委：乾脆廢除陸委會

民進黨立委林宜瑾。截自林宜瑾臉書



記者周志豪／台北報導

民進黨立委林宜瑾提案修《兩岸人民關係條例》，將兩岸改名為「台灣與中華人民共和國」，並刪除「國家統一」等用語。國民黨立委王鴻薇上午揶揄，若當家鬧事變成台灣有事，那所有責任，應由執政黨與總統賴清德負責。

王鴻薇直言，林宜瑾這樣搞一邊一國、兩國論的立法意旨，根本不用去修兩岸人民關係條例，而應直接廢止兩岸人民關係條例與陸委會；既然民進黨立委想要當家鬧事，那就不要想立法院的在野黨當煞車皮。

國民黨立委許宇甄則批評，涉憲政層次根本問題，須回到憲法層級處理，不容以一般修法之名，實質變更憲政秩序；試圖透過《兩岸人民關係條例》修法，繞過修憲程序、重塑兩岸定位的做法，都嚴重挑戰國家制度穩定性。

王鴻薇酸，鼓勵林宜瑾要勇氣的提好提滿，不要像同事蔡易餘前幾年一樣要提案修憲，最後稱為了國家發展著想撤案。王與許宇甄均呼籲總統賴清德對同黨同派的林所提提案，應出面講清楚，這次修法是不是民進黨的主張？

許宇甄則說，違憲提案無法為台灣帶來任何實質安全，還在制度邊緣玩火，最終只會引發更大的政治與國際社會的反彈，也只會讓區域安全更加不穩；中華民國人民的未來，不該被民進黨當政治實驗、黨操作「抗中保台」籌碼。

許宇甄表示，憲法增修條文清楚揭示，「為因應國家統一前之需要，自由地區與大陸地區間人民權利義務關係及其他事務之處理，得以法律為特別之規定」，核心精神正在於承認兩岸關係的特殊性，並設下清楚的制度分際。

