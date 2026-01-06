林宜瑾沒撤案？紀錄本塗銷畫面曝光 粉專狠酸：民主立可帶

綠委林宜瑾提案《台灣地區與大陸地區人民關係條例》修法5日突傳撤案，但她表示，「還沒成案何來撤案」，藍委徐巧芯質疑，她的助理是不是帶著立可白到議事處把送案紀錄塗掉？根據議事處送案紀錄本，的確出現遭立可帶塗抹的痕跡。臉書粉專「政客爽」開酸，「悲報！台獨的兩國條例被民主立可帶塗銷了！」

林宜瑾3日宣布要提案將「兩岸條例」修成「兩國條例」，強調「台灣中國一邊一國不是句口號」。（圖取自林宜瑾臉書）

林宜瑾日前提案《台灣地區與大陸地區人民關係條例》修法，擬改名稱為《台灣與中華人民共和國人民關係條例》，並刪除「國家統一前、地區」等字眼，並獲得20餘名綠委的簽名支持，引發外界熱議。

議事處收案紀錄本有一欄位遭到立可帶塗銷。（圖／讀者提供）

5日突然傳出該案已經撤銷，林宜瑾在臉書發文表示，「沒有成案何來撤案」，並指出仍有同仁欲連署；此案牽涉範圍廣，許多條文須跟著變動，既要修就要完整修，尚需時間；議事處對她的提案做出許多修正建議。徐巧芯5日發文質疑，「我就問，今天9:00你的助理是不是有帶立可白到議事處把送案紀錄塗掉？」從流出的照片看出，議事處收文本中，有一欄位遭到立可帶塗銷。據了解，過往取消送案只需劃掉該欄位，鮮少有像這樣用立可帶塗銷的情況。

林宜瑾。（資料圖／中天新聞）

「政客爽」發文表示，「悲報！台獨的兩國條例被民主立可帶塗銷了！只活兩天的勇氣，讓青鳥們情何以堪。」

