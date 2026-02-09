林宜瑾涉詐助理費案 前助理偽證認罪獲緩刑

（中央社記者楊思瑞台南9日電）台南地檢署偵辦民進黨立委林宜瑾涉嫌以人頭詐領助理費逾新台幣1412萬元案，依偽證罪起訴前黃姓女助理。台南地院量黃女認罪等情狀，今天判處有期徒刑6月，緩刑2年。

台南地方法院說明，黃姓被告犯偽證罪，處有期徒刑6月，緩刑2年，可上訴，林宜瑾及黃姓服務處主任遭起訴部分將另行審結。

判決指出，黃姓被告自民國99年12月25日起擔任林宜瑾在台南市議員任內的公費助理，100年3月離職到其他企業任職後，未再受聘從事議員助理工作，亦未領取助理薪資，竟基於偽證犯意，以證人身分做出不實證述，足以影響刑事案件偵查正確性，並妨害國家司法權正當行使。

判決指出，考量黃姓被告於偵查中即自白犯行，甚有悔意，且先前無其他刑事犯罪紀錄，宣告緩刑2年，以勵自新。

林宜瑾被控涉嫌從民國98年8月1日至113年8月21日，歷任原台南縣議會第16屆議員、台南市議會第1屆至第3屆議員及立法院第10屆、第11屆立法委員期間，利用職務上機會詐取原台南縣議會、台南市議會及立法院公費助理相關費用共1412萬7388元。

台南地檢署去年10月偵結，依貪污治罪條例第5條第1項第2款利用職務上機會詐取財物及刑法第214條使公務員登載不實等罪嫌，起訴林宜瑾、黃姓服務處主任；另依偽證罪嫌起訴黃姓助理。林宜瑾則自動繳交全部犯罪所得財物，南檢請台南地方法院減輕其刑，量處適當之刑。（編輯：蕭博文）1150209