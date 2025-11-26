林宜瑾涉詐領助理費「剩1次說明機會」 廉政會做2決議：否則很多案一拖再拖

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

民進黨廉政會今（26）日召開會議，討論立委林宜瑾、前立委陳歐珀詐領助理費案。廉政會主委邱駿彥表示，廉政會今天做出兩項決議，第一，若當事人兩次通知都未到會說明案情，廉政會將不再通知，直接等一審判決出爐做出處分；第二，詐領助理費案將等一審判決有罪才處份。

邱駿彥會後受訪表示，廉政會在做出處份前，一定要遵守程序正義，請當事人當會說明對他有利的事項，但現在當事人都已請假方式拖延。（許詠晴攝）

邱駿彥會後受訪表示，廉政會在做出處份前，一定要遵守程序正義，請當事人當會說明對他有利的事項，但現在當事人都已請假方式拖延，所以廉政會今日決議，頂多通知當事人兩次到會說明，若第二次通知還是不能來，應以書面方式進行說明；若當事人都不理睬，程序就會終結，直接等一審判決有罪，廉政會就會馬上做出處分，否則很多案都一拖再拖。

邱駿彥舉例，廉政會原本今天有請林宜瑾到會說明，但她中午才告知因身體不適無法前來，說明也與案情無關，因此廉政會預計明年1月7日再次請林宜瑾到會說明，若不過來就不再通知。

針對陳歐珀案，邱駿彥說，過去陳歐珀因無償使用imB詐騙集團提供的車子，廉政會當時已做出處分，但後續又被爆出關說《商港法》、詐領助理費，所以今天廉政會決議，下週將發函給他，預計請他明年2月到會說明，

至於另一項決議，邱駿彥說明，詐領助理費是所有民代的共業，過去沒有適當法律規範，導致案子現在一個個爆發，「所以詐領助理費案會等一審判決有罪才處份」，除非眾所矚目的案件。

陳歐珀涉嫌收賄、詐領助理費，不法所得約874萬元，遭北檢依貪污治罪條例起訴，羈押禁見，北院日前裁定以500萬元交保；林宜瑾則涉入詐領助理費案，違法所得超過1412萬元，遭南檢起訴，由於林宜瑾在偵查過程中自白，並繳回犯罪所得，所以檢方建請台南地院從輕量刑。

