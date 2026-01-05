林宜瑾稱兩岸條例修法沒撤案 國民黨團喊「快送案」：全民在線等

民進黨立委林宜瑾提出《兩岸人民關係條例》修正草案，擬將法案更名並刪除「國家統一前」字眼，但今天（5日）卻突然傳出撤案，林宜瑾則說，沒有成案何來撤案？對此國民黨團表示，歡迎林宜瑾委員或民進黨團趕快送案，「全民在線等！」國民黨立委羅智強更嗆問林宜瑾，什麼時候「再」送案？

林宜瑾。（圖／翻攝林宜瑾臉書）

林宜瑾今天在臉書發文表示，國民黨立即停止造謠，沒有成案何來撤案，跟大家報告法案最新進度：

1. 仍有同仁欲連署。

2. 此案牽涉範圍廣，許多條文須跟著變動，既要修就要完整修，尚需時間。

3. 議事處對我的提案做出許多修正建議。

林宜瑾。（圖／中天新聞）

國民黨團指出，依據立法院提案紀錄，林宜瑾委員的確是提案後，自行撤案，白紙黑字均有紀錄可查。現在林宜瑾是大街嚷嚷提案，小巷惦惦撤案，敢提不敢認？原來這就是民進黨主張台獨的決心及勇氣？

國民黨團表示，兩國論提案前輩蔡易餘的提案至少還撐了七天，現在二天不到，自行撤案還不敢認，真的是老狗玩不出新把戲。如果林宜瑾委員或民進黨團認為林宜瑾委員之前的提案行為不是送案及撤案，歡迎林宜瑾委員或民進黨團趕快送案，「全民在線等！世界都在看！」

羅智強在臉書發文表示，林宜瑾對媒體說《兩國條例》她沒有撤案，「我想請問，林宜瑾辦公室上星期五有沒有在送案的登記簿上登記？然後有沒有在今天上午用立可帶擦掉？如果有用立可帶擦掉，算不算撤案？或者林宜瑾要否認，有用立可帶擦掉她送的案子？」

羅智強。（圖／中天新聞）

羅智強更說，「如果林宜瑾否認，我願意負擔言論責任，歡迎林宜瑾來告。然後讓法院，來調立法院的送案登記簿，看看有沒有立可白擦掉這件事？林宜瑾，妳敢告嗎？」羅智強強調，自己不是空口說白話，他今天親自到議事處確認送案登記簿，即便有立可帶，也看得出「人民」、「關係條例」、「草案」等字，「說真的，實在沒必要連這麼小的事情都要說謊」，要證明自己沒有撤案很簡單，那就把案子送出來，「請問，林宜瑾，你什麼時候『再』送案啊？」

