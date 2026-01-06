林宜瑾稱兩岸條例沒撤案 徐巧芯揪疑點：為什麼不給留言

民進黨立委林宜瑾日前提案《台灣地區與大陸地區人民關係條例》修法，擬改名稱為《台灣與中華人民共和國人民關係條例》，並刪除「國家統一前、地區」等字眼，引發外界議論。5日卻傳出林宜瑾已撤案，國民黨立委徐巧芯對此嘲諷，林宜瑾的助理是不是帶立可白到議事處把送案紀錄塗掉了。

徐巧芯。(圖/截自徐巧芯臉書)

事實上，2020年5月民進黨立委蔡易餘也曾提出過類似提案，不過最後在「黨內壓力」下迅速撤案，還成為藍營的笑柄，沒想到如今林宜瑾又故技重施。

廣告 廣告

被傳出再度撤案後，林宜瑾5日在臉書貼文表示，「沒有成案何來撤案」，並指出仍有同仁欲連署；此案牽涉範圍廣，許多條文須跟著變動，既要修就要完整修，尚需時間；議事處對她的提案做出許多修正建議。不過林宜瑾的臉書仍被網友灌爆，並緊急關閉留言功能。

林宜瑾。(圖/截自林宜瑾臉書)

徐巧芯5日也在臉書貼文寫道，「為什麼不給留言」，她並嘲諷，「我就問，今天9:00你的助理是不是有帶立可白到議事處把送案紀錄塗掉？」

民眾黨台北市議員林珍羽便留言，「要追蹤24小時喔！」，國民黨前發言人楊智伃也留言，「對啊為什麼不給留言！是一種另類要人追蹤按讚的行銷手段嗎？」

此外網友紛紛留言，「連署太踴躍了啦，徐巧芯妳還在等什麼？」、「還真的鎖留言」、「一哭二鬧三造謠」、「原來是賭你們要擋，結果你們沒擋」、「同理沒成案，哪來算阻擋」、「本來以為你們會擋，戲才能繼續唱，結果你們竟然不擋，只好鼻子摸一摸先撤案再說」、「沒有成案，那幹嘛內宣，能順便提案廢掉陸委會嗎？（敲碗等表演）」、「萬惡的助理！竟敢讓這案子不能成案，助理給我背鍋哦！二年後來選議員！」、「議事處對提案有意見，不就有送案了，此地無銀三百兩」、「不要擋，讓愛奇異立委老公失業」。

延伸閱讀

台股創3萬點史詩紀錄！台積電刷12大驚奇 市場關注7大焦點

台股來到3萬點！阮慕驊稱笑不出來：漲點集中在這5檔其他是莊孝維？

台積電洩密案再添內鬼！ 工程師被起訴求刑8年8月