林宜瑾稱「沒有成案何來撤案」 網友灌爆臉書嗆：別又在打假球

民進黨立委林宜瑾日前提案修法《兩岸人民關係條例》，除了更名為「台灣與中華人民共和國關係條例」，並刪除「國家統一」等字眼，結果遭國民黨立委羅智強指出，對方已在稍早撤案，林宜瑾在臉書回應稱「沒有成案何來撤案」。對此，不少網友到林宜瑾底下留言開酸，「要演就演整套，不然就讓別人看不起」、「那就趕快成案啦！不要又是打假球」。

民進黨立委林宜瑾。（圖／林宜瑾臉書）

林宜瑾3日表示，面對藍白擋軍事預算、擋國家總預算、擋國安法案，自己深深感受到，身為民進黨立委有比起以往更強的義務，運用立法及修法職權，反侵略、反殖民、反台海問題內政化。也因此在藍白兩黨攜手摀住台灣人的嘴，不讓他們對中國大陸軍演發出不平之鳴的同一時間，自己在立法院內來回奔走，親自邀請委員同僚們連署對《台灣地區與大陸地區人民關係條例》（「兩岸人民關係條例」）的修法提案。

林宜瑾更指出，自己除了提案將法律名稱改為《台灣與中華人民共和國人民關係條例》外，也刪除原條文中「國家統一前」以及透過「地區」相稱兩國領土之用語，使各法條進一步符合於基本事實。

林宜瑾在臉書發文回應沒有成案何來撤案。（圖／林宜瑾臉書）

林宜瑾的提案獲得黨內跨派系28位立委連署，不過就在今（5）日稍早傳出，林宜瑾已經悄悄撤案。

林宜瑾還在臉書發文回應，「國民黨立即停止造謠！沒有成案何來撤案！」她更向大家報告最新進度，強調仍有同仁欲連署，此案牽涉範圍廣，許多條文須跟著變動，既要修就要完整修，尚需時間，議事處對她的提案做出許多修正建議。

許多網友紛紛灌爆林宜瑾臉書。（圖／林宜瑾臉書）

只不過林宜瑾的貼文一出，不少網友在底下留言回應，包括「所以再演什麼戲？要演就演整套，不然就讓別人看不起」、「那就趕快成案啦！不要又是打假球」、「支持民進黨提案並且成案！發動群眾包圍立院強力壓著綠委提案」、「2028整黨包一包進歷史焚化爐」。由於網友灌爆臉書，林宜瑾隨後緊急關閉留言功能。

