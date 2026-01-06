林宜瑾送案紀錄被塗改「助理慘了？」 媒體人：最重處7年徒刑

民進黨立委林宜瑾日前提出《台灣地區與大陸地區人民關係條例》修法，5日突傳已撤案，但她強調，「還沒成案何來撤案」，國民黨立委徐巧芯質疑，「林宜瑾的助理是不是帶著立可白到議事處把送案紀錄塗掉？」媒體人樊啓明指出，此事已涉偽造文書，最重可處7年徒刑。

林宜瑾。（圖／翻攝林宜瑾臉書）

林宜瑾日前提案《台灣地區與大陸地區人民關係條例》修法，擬改名稱為《台灣與中華人民共和國人民關係條例》，並刪除「國家統一前、地區」等字眼，並獲得20餘名綠委的簽名支持。不過5日突傳該案已經撤銷，但林宜瑾則喊話國民黨別造謠，並表示「沒有成案何來撤案」，她還指仍有同仁欲連署；此案牽涉範圍廣，許多條文須跟著變動，既要修就要完整修，尚需時間；議事處對她的提案做出許多修正建議。

廣告 廣告

議事處收案紀錄本有一欄位遭到立可帶塗銷。（圖／讀者提供）

徐巧芯則質疑，5日上午9點，林宜瑾的助理是不是有帶立可白到議事處把送案紀錄塗掉？從流出的照片看出，議事處收文本中，有一欄位遭到立可帶塗銷。據了解，過往取消送案只需劃掉該欄位，鮮少有像這樣用立可帶塗銷的情況。

林宜瑾。（圖／中天新聞）

樊啓明表示，如果林宜瑾助理用立可白塗銷「送案紀錄」，這已經涉嫌違法了！刑法211條規定：偽造或變造公文書，如果足以對公眾或他人造成損害，將處以一年以上七年以下有期徒刑。如果立法院議事處收發職員知情，也涉及「妨害職務上掌管之文書物品罪」，刑法第138條規定：毀棄、損壞或隱匿公務員職務上掌管或委託第三人掌管之文書、圖畫、物品，或致令不堪用者，處五年以下有期徒刑。

延伸閱讀

國軍公文標密新規 基層怨「5種等級」逐段標示增加負擔

賣馬桶的可以買炸藥？陳金德：採購機關可限定實績

台海複製馬杜洛「斬首行動」？ 國防部：對各種狀況都有演練