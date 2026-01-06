林宜瑾駁兩岸條例「撤案」！羅智強：登記被「立可帶塗掉」

民進黨立委林宜瑾日前提案修正《兩岸人民關係條例》。（圖／翻攝自@林宜瑾）





民進黨立委林宜瑾日前提案修正《兩岸人民關係條例》，主張將法案名稱改為《台灣與中華人民共和國人民關係條例》，並刪除「國家統一前」等字眼，遭外界質疑是推動「法理台獨」引爆爭議。國民黨立委羅智強更爆料，林宜瑾見風向不對已悄悄撤案，甚至還用立可帶塗抹掉提案紀錄；對此，林宜瑾則駁斥，法案尚未成案，何來撤案之說。



針對該項修法爭議，國民黨立委羅智強質疑，賴清德總統前腳才宣示不會宣布台灣獨立，身為子弟兵的林宜瑾後腳就打算將「兩國論」入法，這令人懷疑執政黨是否正在玩弄所謂的「兩手策略」。羅智強指出，林宜瑾辦公室在本月2日將案子送至議事處登記，卻在短短兩天後的5日又派助理將提案取回，並疑似用立可帶塗銷送案紀錄。羅智強向林宜瑾喊話，即便不承認撤案，也應說明是否塗改紀錄，若要否認，歡迎隨時提告。

此次引發風波的修正草案，內容除更名外，還明定不可用「地區」來稱呼兩國領土，政治敏感度極高。面對藍營指證歷歷，林宜瑾透過聲明反擊，解釋取回法案是因為還有委員要連署，且法案內容仍有修正空間。她強調，既然沒有正式成案，自然沒有撤案的問題，呼籲國民黨停止造謠。



國民黨立委謝龍介則語帶諷刺地表示，賴清德總統被視為「台獨金孫」，擁有正牌專利權，林宜瑾此舉如同拙劣的「仿冒品」想幫忙背書，本來可以從容談論兩岸議題，如今卻搞得狼狽不堪、連滾帶爬。



這項提案不僅遭到在野黨猛攻，連綠營內部也傳出雜音。前政務委員張景森便發文痛批，這是典型的「務虛台獨」，認為透過修法製造對立，並非執政黨應有的作為。民進黨立委吳思瑤則緩頰表示，每位委員都有提案權，對於送案與列案的時機點，委員自有考量。



外界分析，無論此次修法是高層授意還是立委個人政治動作，民進黨延續抗中主軸的意圖明顯，而國民黨則選擇強力監督，不隨之起舞。

