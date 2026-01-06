林宜瑾龜縮「兩國條例」急煞車 藍青年酸爆：我進來我又出去了

民進黨立委林宜瑾日前提出《台灣地區與大陸地區人民關係條例》修正草案，獲多名綠委連署，5日被爆默默撤案，引發議論。國民黨前發言人鄧凱勛狠酸，這場鬧劇宛如憲政版的「方唐鏡」，在提案與撤案間反覆橫跳，抗中保台被人看破手腳。

鄧凱勛5日在臉書表示，林宜瑾匆忙撤案，這場鬧劇，堪稱是民進黨執導，林宜瑾出演的憲政方唐鏡「我進來了、我又出去了」，在提案與撤案之間反覆橫跳，視國會殿堂如兒戲，視憲政體制如無物，也恰恰揭穿了民進黨長期以來的政治謊言。

鄧凱勛說，民進黨挑戰憲政紅線，是認定國民黨會為了國家穩定擔任「煞車皮」阻擋提案，便能轉身向支持者販賣「亡國感」賺紅利。然而，此次國民黨採取「不再阻擋」策略，要求民進黨自行面對後果，綠營卻怯戰縮手，證明民進黨口中的「愛台灣」與「抗中保台」，不過是喊得震天嘎響的騙票口號。

鄧凱勛借用民進黨立委鍾佳濱的話，直言「只有民進黨才看政治紅利喊抗中保台」，一旦發現沒有紅利可圖，民進黨就會將理想拋諸腦後，撤退速度比誰都快。林宜瑾的撤案將民進黨的投機心態展露無遺，把國家安全當成政治籌碼，贏了就賭、怕輸就跑的作法醜態百出。

他強調，若有種提案挑戰憲法架構，就應展現勇氣承擔政治後果，不要再將中華民國的未來與憲政體制，當成大型的政治騙票實驗場。

