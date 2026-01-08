林宜瑾「兩國條例」惹議！謝：下屆立委沒了

▲國民黨立委謝龍介說，以總統賴清德的潔癖個性，林宜瑾恐怕下一任沒辦法選了。（圖／《NOWNEWS》資料照片）

[NOWnews今日新聞] 民進黨立委林宜瑾提案修《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，將法律名稱改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，也刪除原條文「國家統一前」、「地區」相稱兩國領土之字眼。不過新聞曝光兩天後就撤案，林宜瑾則否認撤案，案子根本還沒送議事處，哪來撤案。國民黨立委謝龍介說，以總統賴清德的潔癖個性，林宜瑾恐怕下一任沒辦法選了。

謝龍介7日在節目《下班瀚你聊》說，該提案對民進黨與賴清德的選情，還談不上加分或扣分，只是在「拉低賽」，但這件事應該與賴清德無關，賴不可能指示立委提出相關修法。

謝龍介指出，賴清德已明確表態不再強調台獨論述，路線回到中華民國，林宜瑾等人卻在扯後腿，形同打臉賴清德，早就該撤案。他並以賴清德「潔癖」的政治風格分析，認為林宜瑾未來恐難再獲賴清德支持，例如台南市前議員陸美祈也是賴清德的子弟兵，也是卡到助理費，之後把錢還了就是認罪，最後就是退選。

