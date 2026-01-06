林宜瑾「兩國條例」撤案大逆轉！藍青年神預言酸：台獨精神勝利法

針對國民黨指稱「兩國條例」修法撤案，林宜瑾在臉書駁斥沒有成案何來撤案。對此，藍營青年軍賴苡任今在臉書爆料，他真的要被林宜瑾笑死，原來真相是「根本沒送件」。

民進黨立委林宜瑾。（圖取自林宜瑾臉書）

賴苡任今天（6日）又在臉書分享一張LINE對話截圖，他指出林宜瑾的「台獨自嗨法案」昨天被抓到「撤案」，然後自己先預言林宜瑾會怎麼說，結果被自己完全命中，包含林宜瑾會說還有同仁連署、文字還需要修正。

圖取自賴苡任臉書。

賴苡任指出，然後林宜瑾還在硬凹，扯什麼這不是「撤案」，撤案是成案以後撤掉才能叫「撤案」，霎時間好像依舊很勇猛，臉書寫的虎虎生風，結果自己辦公室說：「還沒送件」，林宜瑾一定會說：「沒錯吧，我就說不是撤案吧！連送都沒送，哪來的撤案」。

賴苡任開酸，「台獨精神勝利法，繼續大獲全勝，提案也贏、撤案也贏、沒送也贏，贏的麻麻麻，我就問各位，有這種立委，台獨怎麼輸？」！許多網友在其PO文下方留言表示「原來還沒送，還真的不是撤案」、「很怕逕付二讀的案件」、「青鳥快出來洗」、「就跟不是我不娶新垣結衣一樣，只是我還沒跟她告白罷了，哼」。

