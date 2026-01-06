林宜瑾「兩國條例」撤案 柳采葳譏：蔡易餘撐7天、她不到72小時

民進黨立委林宜瑾日前提出《台灣地區與大陸地區人民關係條例》修正草案，但5日卻被爆撤案，她回應「沒有成案何來撤案」。台北市議員柳采葳直呼，過去「大前輩」蔡易餘撐了7天，但林宜瑾居然短短不到72小時就默默撤案。

蔡易餘。（圖／中天新聞）

柳采葳今天表示，林宜瑾委員才高調提案，要把《兩岸人民關係條例》改成《台灣與中華人民共和國人民關係條例》，一副要把「兩國論」直接寫進法律、壯士斷腕、為台獨理念義無反顧的樣子。結果風向一不對，昨日就急忙「收回提案」，甚至嘴硬沒撤案，卻被抓包立可帶塗消送案紀錄。民進黨是不是以為做錯事情，想反悔，只要拿出立可帶，就可以說塗消就塗消？卻忘了走過就會留下紀錄，鴕鳥心態只是自我欺騙。

林宜瑾。（圖／中天新聞）

柳采葳說，諷刺的是，過去「大前輩」蔡易餘撐了7天；林宜瑾身為「根正苗綠」的賴系立委，居然短短不到72小時就默默撤案，甚至嘴硬，綠營沒人敢護航、沒人敢說話，既然稱要走務實台獨，怎麼不到三天就撤案了呢？仔細一看提案人還有萊爾校長自家嫡系立委林俊憲、賴瑞隆等人，也都不約而同參與連署，結果出事後集體噤聲，沒人說明、沒人負責。

柳采葳。（圖／中天新聞）

柳采葳抨擊綠營，過去只要國民黨出來擋，就能轉身對支持者大喊「親中舔共」、「被中共收買」，政治紅利照樣收；一旦要自己承擔後果，就全部不算數，林宜瑾的提案甚至連民進黨的前政務委員都不買單，砲轟是「務虛台獨」，開酸賴清德「務實台獨工作者」的自我認同。林宜瑾的算計，就是民進黨的政治本質：抗中是口號，保台是謊言，核心只有政治紅利，更暴露了民進黨對國家安全議題的藐視與輕挑。

