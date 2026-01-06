林宜瑾「兩國條例」撤案 鄧凱勛批：抗中保台被人看破手腳

民進黨立委林宜瑾日前提出《台灣地區與大陸地區人民關係條例》修正草案，5日被爆默默撤案。（圖／報系資料庫）

民進黨立委林宜瑾日前提出《台灣地區與大陸地區人民關係條例》修正草案，獲多名綠委連署，5日被爆默默撤案，引發議論。國民黨前發言人鄧凱勛表示，提案又撤案，民進黨自導自演憲政方唐鏡，抗中保台被人看破手腳。

鄧凱勛5日於臉書表示，林宜瑾匆忙撤案，這場鬧劇，堪稱是民進黨執導，林宜瑾出演的憲政方唐鏡「我進來了、我又出去了」，在提案與撤案之間反覆橫跳，視國會殿堂如兒戲，視憲政體制如無物，也恰恰揭穿了民進黨長期以來的政治謊言。

鄧凱勛說，民進黨習慣挑戰憲政紅線，認為國民黨為了國家穩定會擔任「煞車皮」，且只要國民黨一擋，就能轉身向支持者販賣亡國感，空手套白狼賺取政治紅利。然而，這次國民黨選擇把門打開，表明「不再阻擋」要民進黨自己面對後果時，民進黨卻立刻怯戰、縮手。證明民進黨口中的「愛台灣」與「抗中保台」，不過是喊得震天嘎響的騙票口號。

鄧凱勛提到，民進黨立委鍾佳濱曾說，「只有僱傭兵才看酬勞打仗。」 而照樣造句還給民進黨也頗為通用「只有民進黨，才看政治紅利喊抗中保台。」

鄧凱勛直言，對民進黨而言，一旦發現沒有紅利可圖，甚至可能引火燒身時，所謂的理想與堅持就可以立刻拋諸腦後，撤退得比誰都快。林宜瑾的撤案將民進黨的投機心態展露無遺，把國家安全當成政治籌碼，贏了就賭、怕輸就跑的作法醜態百出。

鄧凱勛呼籲，請民進黨立刻停止這種「方唐鏡式」的政治操作，不要再把中華民國的未來，當成大型票騙實驗場。

