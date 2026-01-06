林宜瑾「兩國條例」翻車 柳采葳：大前輩撐7天 賴系竟不到3天

民進黨立委林宜瑾原本提案修《兩岸關係修例》，卻爆發疑似塗銷送案紀錄爭議。（本報資料照片）

民進黨立林宜瑾提修《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，擬改名稱為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，引發輿論炸鍋，被爆5日悄悄撤案。對此，國民黨北市議員柳采葳6日大酸，過去「大前輩」蔡易餘撐了7天，林宜瑾身為「根正苗綠」的賴系立委，居然短短不到72小時就默默撤案，甚至嘴硬稱沒撤案，卻被抓包立可帶塗銷送案紀錄。

柳采葳今在臉書表示，林宜瑾賴系色彩強烈，一副要把「兩國論」直接寫進法律、壯士斷腕、為台獨理念義無反顧的樣子。結果呢？風向一不對，昨日就急忙「收回提案」。甚至嘴硬沒撤案，卻被抓包立可帶塗銷送案紀錄。

廣告 廣告

她強調，民進黨是不是以為做錯事情，想反悔，只要拿出立可帶，就可以說塗消就塗消？ 卻忘了走過就會留下紀錄，鴕鳥心態只是自我欺騙！

柳采葳更大酸林宜瑾，過去「大前輩」蔡易餘撐了7天，林身為「根正苗綠」的賴系立委，居然短短不到72小時就默默撤案，甚至嘴硬，綠營沒人敢護航、沒人敢說話，既然稱要走務實台獨，怎麼不到3天就撤案了呢？

此外，柳采葳說，仔細一看提案人還有萊爾校長自家嫡系立委林俊憲、賴瑞隆等人，不約而同參與連署，結果出事後集體噤聲，沒人說明、沒人負責；反正過去只要國民黨出來擋，就能轉身對支持者大喊「親中舔共」、「被中共收買」，政治紅利照樣收。

「說穿了林宜瑾的算計，就是民進黨的政治本質：抗中是口號，保台是謊言。」柳采葳指出，林宜瑾的提案甚至連民進黨的前政務委員都不買單，砲轟是「務虛台獨」，並開酸賴清德「務實台獨工作者」的自我認同。她痛批，民進黨的政治本質核心只有政治紅利， 更暴露了民進黨對國家安全議題的藐視與輕佻。

【看原文連結】