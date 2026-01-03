林宜瑾「兩國論」 他揭蔡易餘6年前也玩過

▲民進黨立委林宜瑾提案修《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，將法律名稱改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，也刪除原條文「國家統一前」、「地區」相稱兩國領土之字眼。（圖／林宜瑾辦公室提供）

[NOWnews今日新聞] 民進黨立委林宜瑾提案修《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，將法律名稱改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，也刪除原條文「國家統一前」、「地區」相稱兩國領土之字眼。不過事實上，2020年綠委蔡易餘就曾提案，林宜瑾也連署，但因爭議過大，蔡易餘最後撤案。

台北市議員侯漢廷說，當年蔡易餘提案，國民黨不擋，後來蔡撤案，理由是「現在太危險」，「被當小丑又何妨」。現在林宜瑾又要提案，民進黨真要鬧，就放手給他鬧！在野黨這次絕不能再笨笨地去當「煞車皮」，請大開城門，讓這群「義和團」衝出去，看他們敢不敢真的把這枚震撼彈引爆！看是迎來更大規模軍演或者制裁台灣出口，還是迎來AIT關切，要求撤案。

侯漢廷說，在野黨應該「全力支持」林宜瑾的提案排入議程，甚至要求「逕付二讀」，既然要改名，那乾脆「廢除陸委會」！把業務併入外交部！這才是真正的「兩國」不是嗎？別再當民進黨的免費保鑣了！讓美國人自己去管教他們的「麻煩製造者」。

譯者K.K.也說，2020年的林宜瑾可是更威，不僅跟著蔡易餘連署提案，還同樣也是要刪除「國家統一前」字眼，更狂到連《憲法增修條文》都要一起改，結果真的送進立法院，自己反倒在蔡易餘秒撤案時同意不搞台獨了，笑死，事過境遷了6年，她又反悔要搞台獨了，一副女版方唐鏡的「打我啊、笨蛋～」模樣。台南選情是有那麼糟糕到要吃那麼重鹹，要把台獨拿來當自助餐狂嗑哦？

