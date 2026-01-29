林宥嘉搶先曬「張惠妹私密側拍照」 天后男友 Sam 不忍了！12 宮格霸氣放閃

張惠妹 aMEI 和小6歲的調酒師男友 Sam 姚善鏞愛情長跑14年，Sam 偶爾會透過社群貼出張惠妹的美照公開放閃，近日卻突然被林宥嘉搶先貼出側拍，Sam 不讓林宥嘉專美於前，貼出同系列的 12 宮格美照，甜蜜稱讚張惠妹「美成這樣啦！」

林宥嘉跟張惠妹男友Sam貼出張惠妹的性感側拍照。（圖／翻攝IG）

在林宥嘉的限動裡，張惠妹綁著頭巾、戴著無框鑲鑽眼鏡，穿著黑色西裝外套，裡面的性感蕾絲內衣若隱若現，模樣相當嫵媚。林宥嘉也在限動寫著：「因為姐太不喜歡發文了，連我都看不下去，所以之後姐沒發的側拍照可能從我這裡發，攝影師跟我前面那幾張同一位。」並笑說：「張惠妹的小編這職位厲害，我拿下！」相當調皮。

Sam貼出張惠妹的12宮格美照霸氣放閃。（圖／翻攝臉書）

而張惠妹男友 Sam 也在 IG 發布張惠妹同造型、不同姿態的照片，並寫下：「美成這樣啦！」另外還曬出 12 宮格張惠妹美照，寫著：「史上最難的測驗～請在 20 秒內選出重複的照片。」大方放閃。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導