林宥嘉缺席尾牙「奇特新年願望曝光」 曾沛慈化身韓劇「MAMA」超吸睛
華研國際日前舉辦旺年會，旗下藝人齊聚一堂，包括動力火車、王治平、林君陽、曾沛慈、李友廷、木木（林葦妮）、JUD陳泳希等人。即將在5月一連登小巨蛋開唱3天的動力火車，日前門票開賣即秒殺，展現超高人氣，先前曾發話要瘦5公斤的尤秋興，對於同事們詢問是否有信心能抵抗新年美食的誘惑，他笑說：「該吃還是會吃啦。」
今年活動Dress code主題顏色為「紅」或是諧音「馬」等元素，藝人們各個大展身手，曾沛慈從韓國古裝劇中獲得靈感，扮成了「MAMA」，她笑說：「韓國古裝劇裡面，那些尚宮或者甚至是大人、娘娘都會被稱為MAMA，好像是一個尊稱的意思，因為它二個音節念起來是「馬」，所以我就覺得可以扮這個。」她補充道：「本來今年完全沒有要走向這個風格的，但我覺得我的靈魂裡面，還是沒有辦法放過自己，Dress code要搞就要好好搞！這次穿越一下時空！」王治平則是出奇招，身穿充滿「馬啾」（眼睛）的西裝現身。
其他藝人也不甘示弱，木木（林葦妮）和JUD陳泳希大玩諧音哏，取「馬」的諧音「麻」，兩人一起扮成了「麻將」，陳泳希扮成了「中」，意思是希望她的歌曲都能「中」；木木則扮成了「發」，她解釋：「我的生日是88年8月8日，也希望2026年一路發！」babyMINT則扮成了「馬鈴薯」，原來是因為前陣子在跨年晚會上，她們每個人要講一句關於「馬」的祝賀語，在法國出生長大的Vikky卻說了「馬鈴薯」，可愛的樣子在粉絲間引起熱烈迴響，於是babyMINT就決定一起扮成馬鈴薯。77Ke 柯棨棋、+How李家皓、郭幼康則扮成了「旋轉木馬」，他們表示：「像旋轉木馬不斷循環旋轉一樣，希望我們的音樂也可以讓大家不斷循環聆聽。」
動力火車日前小巨蛋3場門票開賣即秒殺，展現長紅人氣，他們也分享對新年的期望與祝福：「2026年絕對是一路向前的一年，要保持更好的狀態，迎接每一個演出，每一次跟大家見面的機會。馬年祝大家策馬奔騰，馬上迎接好運到！」而對於同事們詢問是否有信心能抵抗新年美食的誘惑，發願要瘦5公斤的尤秋興表示：「該吃還是會吃啦。」
值得一提的是，林宥嘉因正在中國大陸錄製節目《聲生不息》，尾牙當天並無法到場，不過談到新年新希望，他幽默表示：「我希望Apple Music可以幫我換掉『2010年代華語情歌代表作品』那個歌單的封面照片，然後可以一直用我當封面一整年，很榮幸，哈哈。」
