林宥嘉、周興哲唱私房歌曲「只有3則留言」瞬間爆紅！原唱發聲了

林宥嘉、周興哲日前在《聲生不息·華流季》節目最新一集選唱心中的私藏愛歌〈Don’t Leave〉，獲得許多網友好評推薦。一開始在討論參賽曲目時，林宥嘉推薦了多首歌曲給合唱夥伴周興哲，他認為周興哲擁有「金耳朵」，而周興哲一聽到〈Don’t Leave〉也很喜歡，由於這首單曲在網路上討論度不高，林宥嘉還詢問周興哲「怕不怕輸？」而兩人始終對這首歌曲深具信心，最終決定在舞台上為〈Don’t Leave〉來一場冒險演出。

主持人開玩笑說，當時在選歌會議上，兩人的決定讓人相當好奇：「查了網路上這首歌有三則評論，該不會其中兩則是林宥嘉、周興哲留言的？」然而，當兩人一開口，全場瞬間理解這個選擇的魅力所在。〈Don’t Leave〉融合 R＆B 與 Funk 曲風，展現華語音樂少見的質地與層次，副歌落在男聲低音域，難度極高，卻在林宥嘉與周興哲的詮釋下，展現出慵懶又細膩的高級感，短短數分鐘內便成功抓住觀眾耳朵，也讓兩人在該集節目中拿下好成績。

這首歌原唱BRADD 近年是華語 R＆B 與嘻哈場景中備受矚目的創作歌手之一，2021 年推出首張個人專輯《TRIGGER WARNING》展現出他的饒唱功力，2022 年發行第二張專輯《FRANKENSTEIN 》更是將多元曲風包括 R＆B、Soul、Funk 到 Electronic 完美結合呈現，作品一發表即受到眾多樂評大力推薦，更以〈Caged Birds〉獲得第 14 屆金音獎「最佳節奏藍調單曲」。

被林宥嘉慧眼相中的單曲〈Don’t Leave〉是來自 BRADD 第三張專輯《Harvey Dent》，BRADD分享：「林宥嘉透過我們共同友人聯繫我，他說在電台聽到〈Don’t Leave〉非常喜歡，覺得很適合在《聲生不息·華流季》節目演出，特別先詢問我能否改編演唱，他非常重視創作人的感受，給予全然的尊重，我真的非常感謝林宥嘉願意演唱這首歌曲。」

BRADD 也補充分享兩人私下的互動：「林宥嘉真的太暖了！幾年前我沒有入圍金曲獎新人，他還特別跟我說他私下一直非常介意，因為他非常欣賞我的作品，當時我們還不認識時，他還曾經想要主動聯繫我鼓勵我，後來想想怕太突兀作罷。沒想到過了幾年，緣分還是來了，也讓我終於能跟他說：『其實是我沒有報名。』，也謝謝他的惜才。這次他為了改編〈Don’t Leave〉做了很多研究，甚至為了這首大眾相對陌生的單曲，自備道具用心營造演出氛圍，非常感動。」

