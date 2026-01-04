林宥嘉、周興哲翻唱！原唱男歌手意外爆紅 原本只有三則留言評論

記者鄭尹翔／台北報導

金音獎得主BRADD發行全新專輯。（圖／BRADD 提供）

林宥嘉在音樂節目《聲生不息·華流季》最新一集中，攜手周興哲大膽選唱小眾私藏歌曲〈Don’t Leave〉，意外掀起網路熱潮。這首原本在網路上僅有「3則評論」的作品，隨著兩位人氣歌手在節目中的翻唱演出迅速爆紅，不少觀眾直呼「一聽就上癮」，更掀起大量網友回頭搜尋原唱，引發討論焦點。

金音獎得主BRADD發行全新專輯。（圖／BRADD 提供）

金音獎得主BRADD發行全新專輯。（圖／BRADD 提供）

節目中，林宥嘉透露在選歌階段時，曾向周興哲推薦多首歌曲，並大讚對方擁有「金耳朵」。當〈Don’t Leave〉被提出時，林宥嘉甚至半開玩笑地問：「怕不怕輸？」畢竟這首歌在網路上的能見度並不高，但兩人對作品質感深具信心，最終仍選擇「冒險」站上舞台。

廣告 廣告

主持人也幽默調侃：「查了一下，這首歌只有三則評論，該不會其中兩則是你們自己留的？」然而當音樂一響，全場立刻理解這個選擇的價值。〈Don’t Leave〉融合 R&B 與 Funk 曲風，副歌落在男聲低音域，演唱難度極高，卻被林宥嘉與周興哲詮釋得慵懶細膩、層次分明，成功在短時間內抓住觀眾耳朵，也讓兩人在該集節目中拿下亮眼成績。

節目播出後，大批網友湧入留言：「因為翻唱特地去找原唱」、「BRADD真的太有才華」、「〈Don’t Leave〉忍不住一直循環播放」，也讓原唱 BRADD 成為熱搜焦點。這位金音獎得主隨之被起底，原來他正是近年華語 R&B、嘻哈圈備受矚目的創作歌手之一。

BRADD 曾以〈Caged Birds〉拿下第14屆金音獎「最佳節奏藍調單曲」，〈Don’t Leave〉則收錄於他的第三張專輯《Harvey Dent》。他透露，林宥嘉是透過共同友人聯繫，表示在電台聽到這首歌後非常喜歡，並事前親自詢問是否能改編演唱，對創作人的尊重讓他十分感動。

BRADD 也分享，林宥嘉私下其實相當惜才，過去曾因欣賞他的作品、卻未見他入圍金曲新人而感到惋惜，甚至想主動聯繫鼓勵。這次因〈Don’t Leave〉牽起的合作緣分，讓他直呼「真的很溫暖，也很不可思議」。

隨著翻唱效應持續延燒，BRADD 近期也以獨立音樂人身分推出第四張專輯《Friendly Singing Neighbor 友善唱歌鄰居》，首次在專輯封面正臉入鏡，展現更貼近日常、也更真實的音樂樣貌。從僅有三則評論的小眾作品，到被林宥嘉、周興哲翻唱推上話題高峰，〈Don’t Leave〉的爆紅，也再次印證——好音樂，終究不會被埋沒。

更多三立新聞網報導

〈臺大的垃圾〉爆紅！原唱馬愷伶露臉了 正式出道推出新單曲

黑澀會美眉遭盜用照片影片！全部都外流了 緊急發文澄清非本人

梁靜茹經歷工作感情低谷！罕見在3萬人面前吐心聲 曾被情緒淹沒難喘氣

丁噹簽票會熱舞嫩弟！對方身份曝光是超夯迷因 操場辣跳性感舞蹈爆紅

