林宴臨再捐2輛復康巴士兌現承諾 累計18輛支持社福

▲智英科技董事長林宴臨（左二）偕夫人捐贈兩輛雙乘坐位復康巴士給新北市。（圖：新北社會局提供）

新北市長侯友宜的民間友人、智英科技董事長林宴臨，今（二）日偕夫人低調再度捐贈二輛雙乘坐位復康巴士給新北市，累計已達十八輛。林宴臨在侯友宜副市長任內首度捐贈，鼓勵他競選市長，允諾每年捐贈二輛、八年十六輛如今超過原來承諾，造福市民。

侯友宜感念林宴臨重情重義，新的一年率先行善響應「好日子愛心大平台」。侯友宜更稱讚林宴臨為人豪爽、待人誠懇，員工向心力極強。智英科技位於蘆洲區國道路，以生產電腦網路通訊產品為主，外銷歐美等國，近年工廠重心逐漸轉移至大陸與泰國。董事長林宴臨夫婦待員工如家人，許多員工在公司工作認識，進而結成連理。

不僅去（一一四）年七月底舉辦創業四十周年慶結合公司與個人另捐贈一百一十萬元給社會局，支持弱勢兒少學習及才藝。林宴臨一○六年八月首度以紀念母親「林闕嬌女士」名義捐贈第一輛復康巴士，由時任副市長侯友宜代表受贈。他允諾每年捐贈二輛，造福身心障礙者與行動不便長者，侯市長當選後持續兌現承諾。

除了新北，林宴臨一一二年六月獲知侯友宜赴基隆推動「社福三好」時，另捐贈一輛復康巴士給基隆市，由市長謝國樑代表受贈；加贈一輛三‧五噸愛心運輸車給新北市身心障礙者體育運動總會，作為手搖自行車保母車，已遠超過當時承諾，持續造福社會。