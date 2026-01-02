林宴臨捐贈2輛復康巴士 響應新北愛心大平臺

記者林普天／新北報導

新北市長侯友宜民間友人智英科技董事長林宴臨今（2）日偕夫人低調現身，再度捐贈2輛雙乘坐位復康巴士給新北市，累計共捐贈18輛。林宴臨在侯友宜副市長任內首度捐贈，並允諾一年要捐贈2輛復康巴士，8年16輛，如今已超過原來承諾。侯友宜感念他重情重義，在新的一年開始，便一馬當先率先做善事，響應好日子愛心大平臺。

林宴臨在106年8月首度以紀念母親「林闕嬌女士」名義捐贈第1輛復康巴士，由時任副市長的侯友宜代表受贈，他允諾一年要捐贈2輛復康巴士，以造福身心障礙者和行動不便的長者。

廣告 廣告

侯友宜與林宴臨夫婦和公司幹部熟稔、閒話家常。侯友宜稱讚林宴臨為人豪爽，待人誠懇，對待員工如家人，因此員工對公司向心力極強。林宴臨則說，侯友宜市長為人正直，做事有魄力，帶領市府團隊，每天為市政打拼，新北市無論在捷運交通、硬體建設、文化教育、社會福利、長照醫療等，都有長足的進步。

捐贈復康巴士合影。（新北市政府提供）